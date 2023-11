Test na inteligencję. Rozwiążą tylko bystrzaki

Warto jednak mieć na uwadze, że test na inteligencję i pomiar IQ nie są do końca precyzyjne. Nie sposób jest ocenić pełnego zakresu ludzkiej inteligencji, gdyż każdy posiada unikalne i istotne zdolności, które nie zawsze są brane pod uwagę. Najważniejsze to jest je dostrzegać i rozwijać. Dzisiaj przedstawimy ci jedną z naszych łamigłówek na logiczne myślenie. Przeczytaj poniższe polecenie i spróbuj odpowiedź na pytanie. Na rozwiązanie łamigłówki masz tylko 10 sekund, więc lepiej się pospiesz. Gotowy? Start!

Tomek miał w koszu trzy jabłka, które rozdał trzem kobietom. Jedno jabłko zostało w koszu. Jak to możliwe?

Zdjęcie Systematyczne rozwiązywanie łamigłówek poprawia pracę mózgu / Getty Images

Poprawna odpowiedź

Aż 95 proc. użytkowników nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli jednak znalazłeś się w tych 5 proc., oznacza to, że twoja umiejętność logicznego myślenia jest bardzo rozwinięta. Zadanie należy do tych podchwytliwych, dlatego warto rozwiązywać zagadki systematycznie. Jest to znakomitym ćwiczeniem dla mózgu. Oto poprawna odpowiedź: Tomek jedno jabłko oddał razem z koszykiem.

