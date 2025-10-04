Spis treści: Do kiedy można siać trawę? Jak przygotować glebę do wysiewu trawy? Jak siać trawę?

Do kiedy można siać trawę?

Trawę najlepiej siać od późnego lata do wczesnej jesieni. Optymalny termin to wrzesień, a datą graniczną jest pierwsza dekada października. Jeśli wysiejesz trawę w tym momencie, to będzie ona miała wystarczająco czasu, by wykiełkować i ukorzenić się przed nadejściem przymrozków. Zakładanie trawnika jesienią ma jeszcze jedną kluczową zaletę - od wiosny jest bardziej odporny na suszę, choroby, a nawet uszkodzenia mechaniczne.

Jak przygotować glebę do wysiewu trawy?

Jeśli chcesz móc poszczycić się bujnym i gęstym trawnikiem, przed wysiewem zadbaj o kluczowe zabiegi. Przede wszystkim należy przekopać ziemię, usunąć z niej chwasty i kamienie. Następnie powinno się wyrównać, spulchnić i napowietrzyć podłoże. Dobrze, żeby gleba była też lekko wilgotna.

Czy warto wysiewać trawę w październiku? 123RF/PICSEL

Jak siać trawę?

Trawa preferuje lekko kwaśne, żyzne i przepuszczalne podłoże. Dla lepszego efektu warto więc użyć specjalnego nawozu startowego. Nasiona należy umieścić na głębokości 0,5-1 cm i przysypać cienką warstwą ziemi. Na 30-40 metrów kwadratowych potrzeba około 1 kg nasion. Trawę należy siać na krzyż, najlepiej dwukrotnie. Zabiegu nie powinno się wykonywać w deszczowy dzień, bo nasiona mogą wpaść zbyt głęboko w podłoże. Przy zakupie zwróć uwagę na jakość i parametry - dostępne są trawy szybko i wolno rosnące, a także ozdobne czy użytkowe (do intensywnego deptania). Do szybkiego kiełkowania i wzrostu trawy niezbędne jest też regularne podlewanie (delikatnym strumieniem), najlepiej rano i wieczorem. Jednak jesienią duża wilgotność powietrza i utrzymująca się na podłożu rosa mogą być wystarczające do wzrostu trawy.

