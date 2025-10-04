Ostatni moment na wysiew trawy. Nie popełniaj częstego błędu
Pierwsza dekada października to ostatni moment na wysiew trawy. Jesienny wysiłek zaowocuje gęstą i zadbaną murawą na wiosnę. Początek jesieni obfitujący w wilgoć, ale daleki od pierwszych mrozów, to gwarancja trawy kiełkującej już w 7 dni. Sprawdź, jak siać trawę w październiku i poznaj najczęstsze błędy, przez które trawnik nie wygląda dobrze.
Spis treści:
- Do kiedy można siać trawę?
- Jak przygotować glebę do wysiewu trawy?
- Jak siać trawę?
Do kiedy można siać trawę?
Trawę najlepiej siać od późnego lata do wczesnej jesieni. Optymalny termin to wrzesień, a datą graniczną jest pierwsza dekada października. Jeśli wysiejesz trawę w tym momencie, to będzie ona miała wystarczająco czasu, by wykiełkować i ukorzenić się przed nadejściem przymrozków. Zakładanie trawnika jesienią ma jeszcze jedną kluczową zaletę - od wiosny jest bardziej odporny na suszę, choroby, a nawet uszkodzenia mechaniczne.
Jak przygotować glebę do wysiewu trawy?
Jeśli chcesz móc poszczycić się bujnym i gęstym trawnikiem, przed wysiewem zadbaj o kluczowe zabiegi. Przede wszystkim należy przekopać ziemię, usunąć z niej chwasty i kamienie. Następnie powinno się wyrównać, spulchnić i napowietrzyć podłoże. Dobrze, żeby gleba była też lekko wilgotna.
Jak siać trawę?
Trawa preferuje lekko kwaśne, żyzne i przepuszczalne podłoże. Dla lepszego efektu warto więc użyć specjalnego nawozu startowego. Nasiona należy umieścić na głębokości 0,5-1 cm i przysypać cienką warstwą ziemi. Na 30-40 metrów kwadratowych potrzeba około 1 kg nasion. Trawę należy siać na krzyż, najlepiej dwukrotnie. Zabiegu nie powinno się wykonywać w deszczowy dzień, bo nasiona mogą wpaść zbyt głęboko w podłoże. Przy zakupie zwróć uwagę na jakość i parametry - dostępne są trawy szybko i wolno rosnące, a także ozdobne czy użytkowe (do intensywnego deptania). Do szybkiego kiełkowania i wzrostu trawy niezbędne jest też regularne podlewanie (delikatnym strumieniem), najlepiej rano i wieczorem. Jednak jesienią duża wilgotność powietrza i utrzymująca się na podłożu rosa mogą być wystarczające do wzrostu trawy.