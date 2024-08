Nie pomyl go z pieczarką. Skutki mogą być tragiczne

Muchomor jadowity jest grzybem śmiertelnie trującym. Zawiera on m.in. fallotoksyny i amatoksyny, które wykazują działanie silnie trujące. Po dostaniu się do organizmu człowieka uszkadzają wątrobę, nerki, śledzionę, serce i układ nerwowy.

Wyżej wymienione objawy występują dopiero od 8 do 40 godzin od momentu spożycia grzyba, co znacznie utrudnia szybkie udzielenie pomocy.

Następnym etapem zatrucia jest pozorna poprawa, która może trwać nawet kilka dni, jednak jest to stan bardzo złudny. Po niej dochodzi do uszkodzenia nerek i wątroby, a następnie do niewydolności wielonarządowej, która prowadzi do zgonu.