Zamknięto popularny w Polsce szlak turystyczny. Remonty potrwają do połowy lipca

Babiogórski Park Narodowy jak magnes przyciąga turystów

Babiogórski szlak zamknięty. Remonty potrwają do połowy lipca

Górny Płaj - charakterystyka szlaku

Perć Przyrodników - charakterystyka szlaku

Szacuje się, że na najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego każdego roku udaje się ponad 100 tys. turystów. Babią Górę zasłużenie okrzyknięto Królową Beskidów. Mówi się również, że jest Matką Niepogód czy Kapryśnicą, która potrafi zaskoczyć niespodziewaną zmianą pogody, ze słonecznej na deszczową z porywistym wiatrem.

Mimo wszystko Babiogórski Park Narodowy jest uwielbiany przez Polaków oraz turystów z zagranicy - ich zdaniem ma swój niepowtarzalny urok, a krajobrazy i widoki zapierają tu dech w piersiach. Na Babią Górę prowadzi wiele zróżnicowanych mniej lub bardziej wymagających szlaków - zarówno od polskiej jak i słowackiej strony, dlatego każdy może wybrać taką, która najbardziej mu odpowiada.

Mimo że babiogórskie szlaki przyciągają piechurów przez cały rok, to właśnie wiosną i latem jest ich tu najwięcej. Jeśli planujecie wybrać się tam w ciągu najbliższych tygodni musicie wiedzieć, że nie wszystkie trasy będą dostępne.

Zdjęcie Babia Góra nie bez powodu nazwana została Królową Beskidów. Malownicze krajobrazy zapierają tam dech w piersiach / Albin Marciniak / East News

Babiogórski szlak zamknięty. Remonty potrwają do połowy lipca

Przedstawiciele Babiogórskiego Parku Narodowego za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowali o zamknięciu jednego z najchętniej wybieranych szlaków. Chodzi o odcinek Przełęcz Lipnicka (Polana Krowiarki) - Sokolica, który będzie niedostępny w terminie od 5.06 do 15.07.2023 roku.

Uwaga! Babiogórski Park Narodowy informuje, że w terminie od 05.06.2023 r. prowadzony jest remont fragmentu szlaku czerwonego na odcinku: Przełęcz Lipnicka (Polana Krowiarki) - Sokolica. Od 06.06.2023r. do 15.07.2023r. na odcinku: Przełęcz Lipnicka (Polana Krowiarki) - Sokolica szlak ten zostaje zamknięty. czytamy w mediach społecznościowych

Poinformowano również o dwóch alternatywnych dojściach do Sokolicy.

Dojście do Sokolicy możliwe jest przez Górny Płaj (szlak niebieski) i Perć Przyrodników (szlak zielony). Za utrudnienia na szlakach związane z remontem przepraszamy.

Górny Płaj - charakterystyka szlaku

Jednym ze szklaków prowadzących na Sokolicę jest Górny Płaj (szlak niebieski). Trasa rozpoczynająca się w Przełęczy Lipnickiej (Krowiarki) idealnie będzie nadawać się dla rodzin z dziećmi - można zabrać ze sobą wózek z większymi kołami. Nie ominą was górskie widoki, a na końcu szlaku będziecie mogli odwiedzić Schronisko PTTK Markowe Szczawiny. Trasa zajmie ok. 1,5 do 2 godz. w jedną stronę.

Ścieżka jest szeroka i utwardzona, w większości wysypana drobnymi kamykami, a miejscami gruntowa. Niebieski szlak to również doskonała trasa spacerowa dla osób starszych, o ograniczonej sprawności, czy tych o gorszej kondycji. Warto wybrać się tutaj w mniej pogodny dzień lub nawet zimą. W weekendy poleca się przyjechać na parking wcześnie rano, bo może być tu tłoczno. Do Krowiarki dojeżdżają też busy z Zawoi.

Zdjęcie Górny Płaj będzie idealną trasą dla rodzin z dziećmi i osób starszych / East News

Perć Przyrodników - charakterystyka szlaku

Perć Przyrodników (zielony szlak) prowadzi dalej na Sokolicę, a rozpoczyna się na drodze Górny Płaj w miejscu zwanym Szkolnikowym Rozstajem, na wysokości około 1050 m. Na Sokolicy łączy się z czerwonym szlakiem Krowiarki - Babia Góra. Początkowy odcinek trasy prowadzi przez dobrze zachowany fragment dawnej puszczy karpackiej - natura jest tutaj nietknięta przez człowieka.

W otoczeniu szlaku znajduje się sporo próchniejących pni drzew powalonych przed dziesiątkami lat, które obrośnięte zostały przez mchy i huby. Szlak zielony z Markowych Szczawin na Sokolicę zajmie mniej więcej 45 min, nie ma tam żadnych trudnych do przejścia miejsc, ale przyda się dobra kondycja - momentami jest bardzo stromo. Końcówka szlaku to skalne rumowisko Sokolicy, na którą prowadzą kamienne schodki.