Aga Testuje, popularna krytyczka kulinarna wybrała się do luksusowego lokalu w Warszawie, jednej z ulubionych restauracji samej Ewy Chodakowskiej. Nie były to jej pierwsze odwiedziny w tym miejscu, ale szybko zauważyła zmianę na plus - bardzo miłą obsługę, przepyszne jedzenie i najwyższą jakość.

Po prostu szał, obłęd i luksus

- przyznała i postanowiła przetestować jajecznicę "na bogato".

TikTokerka pokazała paragon z warszawskiej restauracji. Cena jajecznicy zwala z nóg!

Aga Testuje zamówiła kilka dań m.in. jajka po benedyktyńsku, tosty francuskie i jajecznicę. Na koniec podzieliła się z fanami zdjęciem paragonu i wprawiła ich w osłupienie.

Na paragonie wyszczególniono zamówione przez TikTokerkę produkty i ich ceny:

jajka po benedyktyńsku kosztowały 35 zł

tosty francuskie z jajkiem - 36 zł

Coca-Cola zero kosztowała 9 zł

jajecznica z truflami kosztowała aż 69 złotych!

Za śniadanie dla dwóch osób Aga Testuje zapłaciła więc 167,63 zł plus narzucony z góry przez restaurację serwis. Na koniec stwierdziła;

Miejsce grzechu warte, ale nie idźcie tam na koniec miesiąca.

Myślicie, że była to najdroższa jajecznica w jej życiu?

