Ksiądz w konfesjonale nie może odmówić rozgrzeszenia, gdy penitent go drażni, gdy kapłan wstał lewą nogą i denerwuje go ilość lub waga usłyszanych grzechów, gdy jest zniesmaczony życiem spowiadającego się. Rolą kapłana jest wysłuchanie penitenta i na ile to możliwe, zweryfikowanie jego dyspozycji do przyjęcia w tym momencie rozgrzeszenia

Ks. Piotr Sobczyński, dobraspowiedź.pl