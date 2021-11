"Zapukaj do moich drzwi" ("Sen Çal Kapımı") to serial turecki, który zadebiutował 8 lipca 2020 na tureckim kanale telewizyjnym FOX. Bardzo szybko pobił rekordy oglądalności, a niedługo później również na całym świecie, stając się ogromnym międzynarodowym hitem. "Zapukaj do moich drzwi" zostało emitowane już w 50 krajach, zbierając wielomilionową widownię.

Od 15 listopada serial jest dostępny również dla widzów w Polsce. Emitowany jest w Telewizji WP, od poniedziałku do czwartku o 19:50. Stacja wykupiła dwa sezony serialu.





"Zapukaj do moich drzwi" - o czym jest serial?

"Zapukaj do moich drzwi" to historia miłosna Edy i Serkana Bolata, którzy mimo że z początku czują do siebie nienawiść, łączą swoje losy w niezwykłych okolicznościach.



Główna bohaterka pochodzi z ubogiego domu i usiłuje zdobyć stypendium na studia. Przez Serkana - bogatego i aroganckiego traci to i możliwość dalszej edukacji. Mężczyzna proponuje jej wyjątkowy układ - odzyska stypendium, jeśli będzie udawać jego narzeczoną.





"Zapukaj do moich drzwi" - obsada

Główne role w "Zapukaj do moich drzwi" grają aktorzy znani już doskonale polskim miłośnikom tureckich seriali. W roli Edy występuje Hande Erçel - znana z serialu "Miłosne potyczki", emitowanego na antenie TVP3. Z kolei odtwórcą roli Serkana jest Kerem Bürsin, który grał także w serialu "W sercu miasta", emitowanego przez TVP1 w 2017 roku.



W obsadzie znalazła się także Bige Önal - aktorka znana z wielkiego hitu "Wspaniałe stulecie", gdzie wcieliła się w rolę Rity.



