Jedna z uczennic, bawiących się na balu maturalnym postanowiła zapalić papierosa elektronicznego. Zauważyła to nauczycielka i poprosiła nastolatkę, by go wyłączyła. Ta jednak odmówiła, więc nauczycielka skonfiskowała e-papierosa.

Decyzja nauczycielki rozwścieczyła uczennicę, która wpadła w szał i oskarżyła kobietę o kradzież. Ta starała się jej wytłumaczyć, że po imprezie odzyska swojego papierosa, ale bezskutecznie.

Uczennica rzuciła się na nauczycielkę. Szokujący finał studniówki

Jak donosi portal Ostrow24, nastolatka rzuciła się na nauczycielkę i była na tyle agresywna, że na miejsce postanowiono wezwać policję - na sali pojawiły się dwa patrole policyjne!

Chwilę przed przyjazdem policji dziewczynę udało się jednak uspokoić, zainterweniowali także inni nauczyciele. Po krótkiej rozmowie policjanci zakończyli więc swoje działania.

