Pieprz zielony to tak naprawdę niedojrzały, czarny pieprz. Pozyskuje się go z tej samej rośliny, ale jest on zrywany, zanim dojrzeje i nabierze czarnego, czerwonego lub białego koloru. Po zerwaniu zielone ziarna są najczęściej mrożone, suszone lub marynowane w solance, co pozwala na jak najdłuższe zachowanie świeżości i aromatu pieprzu.