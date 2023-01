Wykonaj zimowy rytuał na pieniądze. Koniecznie przed końcem stycznia!

Wróżbici za pośrednictwem portalu kobieta.pl wyjaśniają, że przyroda już niebawem zacznie budzić się do życia, a wraz z nią nasze finanse. Warto więc już w połowie zimy powołać energię, która wiosną będzie mogła zacząć działać. Jak wykonać rytuał na pieniądze? To bardzo proste. Do jego wykonania potrzebne będą:

3 monety o jak najwyższym nominale (najlepiej 5 zł)

Świeczkę w kolorze zielonym (jest to barwa wiosennego odrodzenia natury)

Zapałki

Zimowy rytuał na pieniądze możesz wykonać o dowolnej porze dnia, jednak konieczne, by działo się to w zamkniętym pomieszczeniu - tak by nic nie zakłócało twoich działań. Nie zdradzaj też pozostałym domownikom, co zamierzasz zrobić. Astrolodzy twierdzą, że najskuteczniejsze są rytuały wykonywane w tajemnicy. Ponoć idealnym dniem będzie wtorek.

Zdjęcie Rytuał na bogactwo należy wykonać jeszcze przed końcem stycznia / 123RF/PICSEL

Rytuał na pieniądze - instrukcja

Podczas wykonania rytuału na pieniądze pamiętaj, aby trzymać się instrukcji. Zadziała on jedynie wtedy, gdy uwierzysz w jego moc, a twoje intencje będą szczere.

Nie możesz w żadnym przypadku działać na czyjąś szkodę - np. chcieć wzbogacić się na cudzej stracie. Zła energia odbije się bowiem na tobie w najmniej spodziewanym momencie.

Oto co należy zrobić:

Zamknij się w pomieszczeniu w pojedynkę.

Usiądź przy stole i połóż przed sobą wszystkie przedmioty.

Weź kilka głębokich oddechów.

Skoncentruj swoje myśli na pomnażaniu gotówki.

Ułóż wszystkie monety w równym rzędzie - kolejno od najmniejszego do największego nominału. Jeśli mają taka sama wartość, rozmieść je zgodnie z rokiem produkcji, począwszy od najstarszej daty.

Zapal świecę i odczekaj chwilę aż wosk zacznie się topić.

Myśli powinny być cały czas skoncentrowane na swojej intencji.

Weź świecę i na każdą monetę, zaczynając od prawej strony, nanieś po 3 krople wosku.

Gdy już to zrobisz, natychmiast zdmuchnij świeczkę.

Monety połóż następnie na parapecie w pomieszczeniu, w którym pracujesz.

Eksperci od astrologii przekonują, że poprawnie wykonany rytuał w niedługim czasie przyniesie upragnione efekty.

