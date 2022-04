Zmiany w Polskim Ładzie

Od 24 marca do 2 kwietnia trwały konsultacje społeczne dotyczące Polskiego Ładu. Środowa konferencja miała na celu podsumowanie zmian podatkowych. Wiceminister finansów przedstawił poprawkę przepisów, które obowiązują od stycznia.

Nowe zasady przede wszystkim dotyczą przedsiębiorców, a dokładnie sposobu ich rozliczania. Podjęto również decyzję dotyczącą emerytów.

Co zyskają emeryci po zmianach w Polskim Ładzie?

Polski Ład zakłada m.in. ulgę dla pracujących seniorów (PIT-0). Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi, który nie otrzymuje świadczenia emerytalnego, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego i nabycia prawa do niego.

Planowano ograniczenia ulgi PIT-0 dla seniorów. Miała to być opcja zarezerwowana wyłącznie dla tych, którzy do tej pory nie pobierali emerytury. Na konferencji prasowej wiceminister finansów rozwiał wszelkie wątpliwości.

Zrezygnowaliśmy natomiast ze zmian w PIT-0 dla seniorów. W tym zakresie uwzględniliśmy postulaty strony społecznej, która chciała, by z ulgi mogli korzystać nie tylko ci, którzy nigdy nie pobierali emerytury, ale również ci, którzy zrezygnowali z jej pobierania poinformowało Ministerstwo Finansów

Wcześniej proponowano, by zwolnienie obejmowało wyłącznie te osoby, które mimo nabycia uprawnienia do świadczenia nigdy go nie pobierały. Zatem dyskutowano, by ulga jednak nie przysługiwała w sytuacji, gdy podatnik pobierał świadczenie emerytalne, natomiast postanowił powrócić do pracy i zawiesić pobieranie emerytury.

