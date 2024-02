300 zł dla sołtysów - jakie warunki trzeba spełnić?

Dodatkowe 300 zł do emerytury dotyczy osób, które pełniły funkcję sołtysa przez minimum dwie kadencje, ale nie mniej niż osiem lat.

Zalicza się do tego kadencje sprzed 1990 roku, jeśli sołtys pełnił swoją funkcję także w po transformacji ustrojowej.

Świadczenie dotyczy seniorów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Ustawa weszła w życie 1 lipca 2023 roku. Pieniądze są wypłacane przez KRUS na podstawie złożonego wniosku. Obecnie dodatek wynosi 300 zł i ma być corocznie waloryzowany. Świadczenie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym dana osoba zaczęła spełniać wymagane warunki. Nie może to być jednak wcześniej niż miesiąc, w którym złożono wniosek.

Zdjęcie Obecnie dodatkowe 300 zł do emerytury dotyczy osób, które pełniły funkcję sołtysa przez minimum dwie kadencje, ale nie mniej niż osiem lat / 123RF/PICSEL

Zmiany w dodatku dla sołtysów. Co zakłada nowelizacja przepisów?

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów pod koniec 2023 roku złożyło do Senatu petycję w sprawie zmian w ustawie dotyczącej dodatków dla sołtysów. Chodzi przede wszystkim o modyfikację przepisu dotyczącego pełnienia funkcji sołtysa przez minimum dwie kadencje, ale nie mniej niż osiem lat.

Składający petycję chcą, by były to nadal dwie kadencje, ale nie mniej niż siedem lat. Okazuje się, że nie wszystkie sołectwa dokładnie określają okres pełnienia funkcji, a przez to wielu sołtysów nie otrzymało dodatku, mimo że spełniają warunek dwóch kadencji. Problem polega na tym, że nie zawsze oznacza to pełne osiem lat. Zdarza się, że różnica wynosi zaledwie kilka bądź kilkanaście dni.

Petycja dotyczy również art. 2 ust. 3., który stanowi, że "do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym".

Wynika z niego, że osoby pełniące funkcję sołtysa przez 1990 rokiem nie mają prawa do dodatku do emerytury. KSS chce zmiany usunięcia podziału na sołtysów sprzed i po 1990 roku.

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, senatorowie, którzy poparli petycję Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, przygotowują projekt ustawy oparty na ich postulatach. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi również deklaruje współpracę.

W związku z tym modyfikacji ulegnie pełnienie funkcji sołtysa z ośmiu na siedem lat. Dodatek ma być również przyznawany osobom będącym na tym stanowisku przez dwie kadencje w poprzednim systemie.

