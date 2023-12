Terminy wypłat emerytur

Życie i styl Od nowego roku zmiany w emeryturach rolniczych. Świadczeniobiorcy mogą już zacierać ręce? To kiedy seniorzy otrzymają emeryturę, jest ustalone z góry. Wbrew pozorom nie u wszystkich pieniądze pojawiają się wraz z początkiem miesiąca. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia siedem razy w ciągu miesiąca, a każdy senior doskonale wie, który termin dotyczy właśnie jego emerytury. Pieniądze są wypłacane 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca.

Zdarza się jednak, że ustalone terminy muszą zostać przesunięte przez wypadające w dniu wypłaty święto bądź dzień wolny.

Tak też było, chociażby w grudniu ze względu na Boże Narodzenie. Osoby, które emeryturę otrzymują 25 dnia miesiąca tym razem dostały ją znacznie wcześniej, jeszcze przed świętami. ZUS poinformował, że pieniądze na pocztę trafiły 19 grudnia, a do banku dwa dni później.

Zdjęcie Kto może się spodziewać zmian w wypłacie styczniowych emerytur? / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Zapadła ważna decyzja. Chodzi o 13. i 14. emerytury. Seniorów czeka bonus

Reklama

Zmiany w wypłatach styczniowych emerytur

W styczniu również pojawi się zmiana w wypłatach emerytur. Tym razem dotyczy ona osób, które pieniądze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymują pierwszego dnia miesiąca.

Wypadający 1 stycznia Nowy Rok jest dniem ustawowo wolnym od pracy, a to oznacza, że emerytury wypłacane w tym terminie trafią do seniorów jeszcze w grudniu. "Do końca grudnia pieniądze otrzymają także osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia 2024 r. ZUS przekaże środki na pocztę 22 grudnia, a do banku - 28 grudnia" - czytamy w komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opublikowanym przed świętami Bożego Narodzenia.

Zobacz także: Rząd zapowiada rentę wdowią. Seniorzy mogą liczyć na wypłaty już za kilka miesięcy?

Podobnie będzie 6 i 20 stycznia. W obu przypadkach terminy wypłat wypadają w sobotę, a więc emerytury trafią do seniorów do piątku 5 i 19 stycznia. Wszystko wskazuje na to, że pozostałe terminy wypłat pozostają bez zmian.

***