Projekt ustawy Lewicy dotyczący renty wdowiej złożony został już w zeszłym roku, ale "trafił do zamrażarki sejmowej". Teraz jednak znów jest o nim głośno, tym bardziej że Koalicja Obywatelska obiecała w kampanii, że nie odwróci się od seniorów i w obliczu wprowadzonej przez poprzedni rząd trzynastej oraz czternastej emerytury, przygotuje dla nich coś specjalnego.

Dotychczas, w sytuacji gdy starsza osoba traciła współmałżonka, mogła ona skorzystać z renty rodzinnej w kwocie 85 proc. lub zachować własne świadczenie emerytalne. Zgodnie z projektem Lewicy te dwa rozwiązania zostałyby teraz połączone, a obywatele mogliby samodzielnie zdecydować czy chcą pozostać przy 100 proc. swojego świadczenia i dołożyć do niego 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku, czy korzystać w całości z renty rodzinnej i zachować 50 proc. własnej emerytury. Renta wdowia nie mogłaby być wyższa niż 7,6 tys. zł brutto miesięcznie.

Renta wdowia wejdzie w życie już za kilka miesięcy?

Wszystko wskazuje na to, że renta wdowia wejdzie w życie w przyszłym roku, możliwe, że już w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Pod projektem zebrano już 200 tys. podpisów. Nowe świadczenie obejmie nawet 1,5 mln seniorów i kosztować będzie ponad 10 mld zł rocznie.

Renta wdowia to świadczenie przyznawane w wielu krajach małżonkom po zmarłych osobach, uprawnionych do emerytury lub renty, lub które spełniłyby warunki do uzyskania takiego świadczenia, gdyby żyły. Ma ona być wsparciem osoby pozostawionej bez środków do życia po śmierci małżonka, w trudnej sytuacji finansowej lub opiekującej się znaczną liczbą dzieci czy wnuków.

