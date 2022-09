Niezwykłe znaki na niebie po śmierci królowej Elżbiety II

8 września 2022 roku Pałac Buckingham przekazał informację o śmierci królowej Elżbiety II. Odejście monarchini pogrążyło Wielką Brytanie w smutku i żałobie. Od tego czasu w sieci zaczęły pojawiać się zdjęcia zjawisk na niebie, które od razu zaczęto uznawać za znaki od samej Elżbiety II.

Zobacz także: Tęcza nad Pałacem Buckingham. Pojawiła się na niebie, gdy umierała królowa

Tuż przed śmiercią królowej wielu Brytyjczyków pojawiło się przed Pałacem Buckingham. To właśnie tam zauważono podwójną tęczę, która stała się symbolem odejścia monarchini. Okazało się jednak, że wielobarwne łuki pojawiły się także w Balmoral oraz nad zamkiem Windsor. To tylko utwierdziło Brytyjczyków w przekonaniu, że nie były to zwykłe zjawiska meteorologiczne.

Reklama

Królowa Elżbieta II wypatrzona w chmurach

Na niebie wypatrzono kolejny znak, który również uznano za niezwykły. Leanne Bethell z Telford podzieliła się z internautami zdjęciami nieba, które zrobiła podczas jazdy samochodem. Brytyjka wypatrzyła w chmurach wizerunek Elżbiety II w charakterystycznym kapeluszu.

Jadąc do domu, Lacey zaczęła krzyczeć »O mój Boże!« Spanikowałam... Wtedy wskazała mi ten obrazek w chmurach. Królowa napisała Leanne Bethell

Zobacz także: Miś Paddington składa hołd zmarłej królowej: "Dziękuję pani, za wszystko"

Post Brytyjki został udostępniony ponad 40 tys. razy, a tuż pod nim opublikowano tysiące komentarzy. Pojawiły się zarówno głosy osób, które dopatrzyły się królowej na niebie, jak i tych, które twierdzą, że ten znak to jedynie wymysł wyobraźni.

"Nie wygląda jak królowa", "Ludzie widzą to, co chcą widzieć, ja widzę chmurę", "To Jej Królewska Mość pożegnała się z narodem", "Zdecydowanie wygląda jak królowa w jednym ze swoich kapeluszy" - można przeczytać pod postem.

Zobacz także: Znaczki, paszporty i pieniądze. To się zmieni po śmierci królowej Elżbiety II

***