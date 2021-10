Ceny zniczy w 2021 roku

Znicze nie należą do najtańszych produktów. Ich ceny stale rosną i w zależności od formy oraz wielkości mogą kosztować od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych. W roku 2021 ceny parafinowych wkładów kosztują średnio od 1,50 do 2,50 zł. Za szklane znicze średniej wielkości musimy zapłacić od 4 do 6 zł. Ceny ozdobnych zniczy są już znacznie wyższe i wynoszą kilkanaście złotych. Oczywiście nie brakuje także wyjątkowych i dużo droższych okazów. Niektóre ze zniczy mogą kosztować kilkadziesiąt czy też sto złotych.

Biorąc pod uwagę, że przed dniem Wszystkich Świętych zazwyczaj kupujemy kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt zniczy, czkają nas spory wydatek. Zazwyczaj przecież 1 listopada zaopatrujemy się również w żywe i sztuczne kwiaty, którym dekorujemy miejsce spoczynku bliskich.

Zniczodzielnie: Co to?

Zniczodzielnie stają się coraz bardziej popularne. To metalowe półki, które można spotkać na polskich cmentarzach. Służą temu, by wymieniać się zniczami. Jak działają? Można zostawiać na nich znicze, które już nie są nam potrzebne, by inne osoby wykorzystały je ponownie. Zniczodzielnie występują na terenie całej Polski.

Zniczodzielnie znajdujące się na wolnym powietrzu. Zazwyczaj można naleźć je zaraz przy bramie cmentarza. Każdy może zarówno położyć, jak i zabrać znicze ze zniczodzielni. Należy jednak pamiętać, że znajdują się tak jedynie oprawy, a więc wkład należy dokupić samodzielnie.

Zniczodzielnie: oszczędzasz pieniądze i środowisko

Dzięki zniczodzielniom osoby mniej zamożna również mogą zapalić znicze na grobie swoich bliskich. Metalowe półki umożliwiają swobodną wymianę. To sposób, aby zaoszczędzić pieniądze i wesprzeć środowisko naturalne. Co roku po dniu Wszystkich Świętych słyszymy o tonach śmieci wywożonych z cmentarzy. Plastikowe śmieci dosłownie zalewają w kosze.

Zniczodzielnie mają być częściowym rozwiązaniem tego problemu. Ponowne użycie tych samych zniczy może znacznie zmniejszyć ilość odpadów.

Zdjęcie W dniu Wszystkich Świętych cmentarze rozświetlają światła tysięcy zniczy / Wojciech Strozyk/REPORTER / Reporter



