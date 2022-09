Zniżki dla seniorów - dzięki tej karcie zapłacisz mniej. Sprawdź, czy ci się należy

Ogólnopolska Karta Seniora to dokument, który upoważnia do zniżek w wielu sektorach. Dzięki niej można kupić tańsze bilety do kina czy teatru, skorzystać z ulg w gabinetach medycznych, a także zaoszczędzić na codziennych zakupach. Kto może otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora i w jaki sposób ją wyrobić? Wyjaśniamy.

Zdjęcie Ogólnopolska Karta Seniora jest skierowana do osób powyżej 60 roku życia i upoważnia do wielu zniżek / 123RF/PICSEL