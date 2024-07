Odpowiednie nawodnienie - ważna sprawa. W końcu nasze ciało składa się w 70 proc. z wody. Jest ona niezbędna do prawidłowego działania wszystkich komórek w naszym ciele. Bez wody, nasz organizm jest w stanie przeżyć tylko... kilka dni.

Warto pić wodę regularnie. Jest ona niezbędna do funkcjonowania organizmu 123RF/PICSEL

Zakłada się, że na jeden kilogram masy ciała należy wypijać ok. 0,02 l wody. Zdrowy, dorosły człowiek, powinien dziennie wypijać od 1,5 do 2 litrów wody (w zależności od aktywności fizycznej, płci i temperatury). O regularnym piciu wody powinniśmy pamiętać zwłaszcza w trakcie upałów, co uchroni nas przed odwodnieniem i przegrzaniem. Zaleca się, aby dziennie wypijać o jeden litr więcej płynów niż zazwyczaj.