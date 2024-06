Koc termiczny , zwany również ratunkowym, to cienki arkusz folii, który znajduje się na wyposażeniu służb ratunkowych. Jako doskonały izolator chroni zarówno poszkodowanych przed przegrzaniem, jak i przed wychłodzeniem w trakcie akcji ratunkowej lub tuż po niej. Koc termiczny kosztuje jedynie kilka złotych, więc warto w niego zainwestować, aby nie tylko apteczka była kompletna, ale także dlatego, by choć trochę uchronić nasze mieszkanie przed upałami, które błyskawicznie nagrzewają nasze domy.

Jak sprawić, aby koc termiczny uchronił dom przed upałami? Wystarczy założyć go na okno w odpowiedni sposób. Jeśli zrobimy to właściwie, będzie odbijał promienie słoneczne i zdecydowanie poczujemy ulgę w pomieszczeniu.

Jeśli udało nam się zakupić koc termiczny , warto zapoznać się, jak z niego korzystać w trakcie upału tak, aby spełniał należycie swoją funkcję. Okazuje się, że taką folię trzeba zainstalować na oknach, ale od zewnętrznej strony. Dlaczego? Ponieważ to właśnie ten materiał izolacyjny skutecznie będzie odbijał promienie słoneczne, a co za tym idzie, szyby nie będą się tak nagrzewały. Wcześniej musimy dobrze przygotować ramy: odtłuścić je np. spirytusem, aby nasza osłona dobrze się trzymała. Następnie wycinamy folię w taki sposób, aby pasowała do naszego okna, a następnie umieszczamy koc termiczny na ramach i przyklejamy go za pomocą taśmy : klejącej albo malarskiej.

Koc termiczny na oknach to niejedyny sposób, aby ochłodzić mieszkanie w trakcie upałów. Przede wszystkim nie należy wpuszczać gorącego powietrza do mieszkania, dlatego okna powinny być stale zamknięte, a otworzyć je warto najlepiej wieczorem, kiedy aura na zewnątrz jest bardziej znośna. Aby nieco ochłodzić mieszkanie, warto również... zrobić pranie i rozwiesić je w pomieszczeniach, co przyniesie ulgę i podniesie wilgotność powietrza. Dobrym pomysłem jest także umieszczenie misek z lodowatą wodą w pokojach, a w łazience napuszczenie zimnej wody do wanny i otwarcie drzwi do łazienki.