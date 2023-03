Zrób koniecznie w pierwszy dzień wiosny. Rytuały przyniosą szczęście i bogactwo

W Polsce i na świecie z pierwszym dniem wiosny wiąże się wiele przesądów i rytuałów. Dużą popularnością do dziś cieszą się m.in. topienie Marzanny i wiosenne porządki

Nasi przodkowie świętowali nadejście wiosny jako Jare Gody. Święto było związane z podziękowaniem dla bogów za zakończenie zimy i wejściem w nowy rozdział

W marcu - według przesądów - lepiej jeszcze nie chować zimowych ubrań czy nie kupować lustra, a to, jakie będą kolejne miesiące roku może nam wywróżyć... bocian czy kukułka

Koniec zimy już w przeszłości był powodem do świętowania. Słowianie uwielbiali radosne obrzędy, a z czasem powstało wiele ludowych tradycji i przesądów związanych z nadejściem wiosny.

Nasi przodkowie celebrowali Jare Gody, które były podziękowaniem dla bogów za koniec trudnej zimy i nowy początek. Świętowanie rozpoczynało się w równonoc wiosenną i trwało przez kilka dni.

Jare Gody. Tak Słowianie świętowali nadejście wiosny

Zdjęcie Słowianie nadejście wiosny celebrowali jako Jare Gody / 123RF/PICSEL

Nazwa pochodzi z języka dawnych słowiańskich ludów, a pierwszy jego człon, czyli Jare, oznacza imię boga Jaryły. Jaryła lub Jarowita był bóstwem, które symbolizowało witalność i młodość, a słowo god - rok. Dlatego też Jare Gody mogą być odczytywane jako przejście roku w kolejny lub początek nowego cyklu życia.

W tamtym czasie jednym z najpopularniejszych obrzędów było topienie Marzanny, nazywanej Moreną lub Morą czy wiosenne sprzątanie. Te dwa zwyczaje wciąż cieszą się w Polsce sporą popularnością.

Pierwszy dzień wiosny 2023. Kiedy wypada?

Zdjęcie 21 marca przypada pierwszy dzień kalendarzowej wiosny / 123RF/PICSEL

Do dziś istnieje wiele przesądów, które wiążą się z pierwszym dniem wiosny.

Chociaż "jedna jaskółka wiosny nie czyni", to 21 marca jest uznawany za początek kalendarzowej wiosny. Z kolei astronomiczną wiosnę rozpoczyna tzw. równonoc wiosenna, co oznacza, że dzień i noc trwają dokładnie tyle samo. Kalendarzowa wiosna będzie trwała 92 dni i zakończy się 21 czerwca, gdy nastąpi przesilenie letnie.

W Polsce i na świecie istnieje sporo zwyczajów, które z założenia mają pomóc wejść w tę wyczekiwaną przez wielu porę roku. Niektóre wróżby i przesądy mają pomoc przyciągnąć szczęście i odgonić pecha.

Topienie Marzanny

Zdjęcie Topienie Marzanny / Adam STASKIEWICZ/East News / East News

I tutaj wracamy do wspomnianego topienia Marzanny. W niektórych regionach tradycja ta polega na paleniu i topieniu lub zakopywaniu kukły.

Chociaż nasi przodkowie poważnie podchodzili do tego rytuału, w Polsce ma on obecnie raczej zabawny charakter. Dla Słowian topienie Marzanny było rytuałem oczyszczającym.

Jeśli w jakiś sposób chcemy symbolicznie zamknąć "zimowy rozdział", sami możemy przygotować swoją Marzannę. W tym celu warto wybrać materiały nieszkodliwe dla środowiska, a przygotowaną "boginię" wrzucić do wody, w myślach wypowiadając wybraną intencję, np. dotyczącą spełnienia marzeń.

Wiosenne porządki

Zdjęcie Pierwszy dzień wiosny to idealny moment na gruntowne porządki / 123RF/PICSEL

Pierwszy dzień wiosny to również idealna pora na porządki. Słowianie dokładnie zamiatali swoje chaty i obejścia oraz wietrzyli wszystkie pomieszczenia. Wszystko po to, aby nic złego nie pozostało w ich domach na kolejne miesiące roku.

Dlatego też jeśli masz w domu bałagan - postaraj się go uprzątnąć jak najszybciej. W przeciwnym razie - według przesądu - mogą cię czekać kłopoty.

Z domu czy mieszkania warto wyrzucić niepotrzebne i zepsute przedmioty. Jeśli mamy ich za dużo, przynosi to pecha i zakłóca przepływ energii, a uporządkowana przestrzeń wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie.

Pierwszy dzień wiosny. Niech pech idzie precz!

Pierwszy dzień wiosny to też idealny dzień na to, by spróbować wygonić ze swojego życia pecha. Jeśli uważamy, że prześladuje nas przez dłuższy czas, najpierw należy oczyścić wibrację domu lub mieszkania.

Do jednej dłoni bierzemy garść soli i przechodzimy przez każde pomieszczenie i rozsypujemy odrobine w każdym kącie. Następnie bierzemy oczyszczającą kąpiel z odrobiną soli. Przez kolejne trzy dni warto palić kadzidło z paczuli, by zapobiec powrotowi niechcianych bytów.

Wiosenne wróżby: bocian

Zdjęcie Bocian to jeden ze zwiastunów wiosny. Widzisz go w locie? To dobry znak / 123RF/PICSEL

Pierwszego dnia wiosny warto również obserwować ptaki. Jednym z najbardziej charakterystycznym symboli wiosny są oczywiście bociany.

Jeśli uda nam się zobaczyć je w locie, wróży to dobry i pracowity rok. Lepiej unikać za to wypatrywanie bociana w gnieździe, bo zwiastuje to nudny i raczej leniwy rok.

Pecha może nam przynieść również widok bociana czyszczącego sobie pióra. Natomiast jeśli usłyszymy jego klekotanie, może ono ściągnąć na dom kłótnie. Z kolei bocian krążący nad domem ma zwiastować pojawienie się w rodzinie nowego dziecka.

Wiosenne wróżby: kukułka

Za wiosenną wróżbę można uznać również kukułkę. Ptak swoim charakterystycznym kukaniem ma wróżyć, jakie będą kolejne miesiące roku. Gdy usłyszymy kukanie, warto szybko wyciągnąć portfel i przeliczyć znajdujące się w nim pieniądze, co wróży pomnożenie ich w szybkim czasie.

Gorzej, jeśli akurat mamy pusty portfel. Na poprawę finansów w takim przypadku nie mamy co liczyć. Co ważne: liczą się również środki na karcie kredytowej!

Pierwszy dzień wiosny. Lepiej tego nie rób

Zdjęcie W marcu lepiej nie chowaj zimowych ubrań. Według przesądu, to sprowadzi zimę z powrotem / 123RF/PICSEL

Wraz z początkiem wiosny lepiej nie robić niektórych rzeczy, aby przypadkiem nie ściągnąć na siebie pecha. Popularne powiedzenie brzmi "w marcu jak w garncu", dlatego też lepiej wstrzymać się jeszcze z chowaniem zimowych ubrań. Wedle przesądu, ich zbyt szybkie schowanie w szafie, może... sprowadzić zimę z powrotem. Później następuje "kwiecień plecień", dlatego może lepiej nie kusić losu?

Kolejny ciekawy przesąd wiąże się z kupowaniem lustra. Jeśli kupimy go na przełomie zimy i wiosny, ma ono zakrzywić nam obraz rzeczywistości, przez co będziemy mieć zaniżoną samoocenę.

Wiosna sprzyja zakochaniu i zawieraniu nowych znajomości. Gdy patrzymy na świat przez różowe okulary, a wszystko wokół rozkwita, może się zdarzyć, że będziemy idealizować przyszłego partnera. A gdy emocje opadną i przestanie być tak kolorowo, możemy poczuć prawdziwy zawód. Dlatego cieszmy się wiosną i zakochujmy... z rozsądkiem!

Oczywiście powyższe przesądy można traktować z przymrużeniem oka.

