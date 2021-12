Kim była Galina Breżniew?

Galina Breżniew przyszła na świat 18 kwietnia 1929 roku, w Jekaterynburgu. W tym czasie jej ojciec, Leonid Breżniew był jeszcze mało znanym działaczem partii komunistycznej. Dopiero w trakcie II wojny światowej, stał się ważną osobowością w świecie polityki.

Jeff Bezos wypoczywa na jachcie z nową partnerką. Jakie luksusy! Dopiero jednak po wojnie, w 1956 roku Leonid Breżniew został członkiem prezydium Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, a w 1964 r. stanął na czele pałacowego przewrotu. Wtedy objął on urząd I sekretarza KC KPZR. Od tamtej pory, przez 18 lat był najpotężniejszym przywódcą bloku komunistycznego. Nie tylko on zyskał wtedy rozgłos, ale także i jego żona oraz dzieci.

To właśnie Galina wzbudzała spore emocje i została nazwana "czerwoną księżniczką" lub "kremlowską księżniczką". Co takiego było fascynującego w "księżniczce"? Od małego Galina potrafiła zaskoczyć rodziców i opiekunki. Była krnąbrna i zawsze miała swoje zdanie.

Ojcowi najwidoczniej podobało się zachowanie córki i zawsze miał do niej słabość, nazywał ją pieszczotliwie Gałoczką. Nie stosowała się nawet do zaleceń obowiązujących innych - odmówiła wstąpienia do komunistycznej organizacji młodzieżowej, czyli Komsomołu, a następnie stwierdziła, że nie chce studiować.

Nikt, nawet ojciec nie myślał o tym, by sprzeciwić się "kremlowskiej księżniczce".





Kochliwa "księżniczka", czyli kogo kochała Galina Breżniew?

Życie za to upływało Galinie na rozrywkach, nie zawsze legalnych. Galinę charakteryzowała także wysoka kochliwość. Pierwszy raz sakramentalne "tak" córka Breżniewa powiedziała w wieku 22 lat Jewgienijowi Miłajewowi.

Był on cyrkowym siłaczem i akrobatą. Galina poznała przyszłego męża, gdy przyszła pewnego razu na występ cyrkowej trupy wędrownej. Ale okazało się dość szybko, że Galina ma problem z dochowaniem wierności i byciem przykładną żoną. Po roku małżeństwa wróciła ona do rodzinnego domu, lecz nie sama, a z córeczką - Wiktorią. Od tego momentu to Leonid i jego żona zajęli się wychowaniem wnuczki.

Galina jeszcze jednak próbowała ratować małżeństwo z Miłajewem, ale finalnie miłość ta nie przetrwała. Córka Breżniewa nie płakała zbyt długo po rozstaniu z mężem - zakochała się na nowo w Igorze Kio, znanym radzickim iluzjoniście, który także, podobnie jak pierwszy mąż Galiny, miał wiele wspólnego z cyrkiem.

Finalnie 33-letnia córka Breżniewa ponownie wyszła za mąż, właśnie za Igora, ale ten związek rozwścieczył jej ojca. Na jego rozkaz do apartamentu Galiny i Igora, weszli funkcjonariusze KGB. Wyrwali stronę z dowodu z pieczątką potwierdzającą zawarcie małżeństwa, a małżeństwo, jak nietrudno się domyślić, zostało unieważnione. Kolejna miłość przyniosła Galinie same kłopoty. Przez Igora Galina była zamieszana w "aferę brylantową".

W grudniu 1981 roku do mieszkania artystki cyrkowej, Iriny Bugrimowej wtargnęli włamywacze i obrabowali gwiazdę. Skradziono wówczas horrendalnie drogą biżuterię.

Jak się okazało w drodze śledztwa, że napad zorganizowany był na zlecenie Borysa Buriadze, czyli ówczesnego kochanka Galiny. Związek z takim człowiekiem okrył córkę Breżniewa złą sławą, a na to sam Leonid nie mógł sobie pozwolić.

Moskwą wstrząsnęła także wiadomość o brutalnym morderstwie znanej aktorki Zoji Fiodorowej, właścicielki pięknych brylantów. Sprawcy nie zostali odnalezieni, ale na palcu Galiny Breżniew niejednokrotnie widywano pierścionek należący do ofiary.

Leonid kolejny raz wściekł się na córkę, której od małego na wszystko pozwalał.

Zmierzch kremlowskiej księżniczki

Rok po tej aferze ojciec Galiny zmarł, a wtedy sytuacja życiowa córki polityka dramatycznie się pogorszyła. Jej codzienność już nie przypomniała życia "kremlowskiej księżniczki".

Co prawda nowa władza po śmierci jej ojca nie odebrała jej majątku, w tym pięknego mieszkania w Moskwie, ale Galina już nie miała z czego się utrzymywać.

Zaczęła wyprzedawać majątek. Niewątpliwie, to ją załamało i córka Breżniewa szukała ukojenia w alkoholu. Regularnie zaczęła trafiać do szpitala psychiatrycznego, a choroba alkoholowa cały czas się pogłębiała.

Galina Breżniew zmarła 1 lipca 1998 r. Miała 69 lat.

