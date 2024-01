Leśnicy pokazali nagranie z lasu

Życie i styl To będzie największa atrakcja turystyczna w Polsce? Za sprawą serialu zrobiło się o niej głośno Przyglądanie się leśnym zwierzętom z bliska to trudne zadanie. Wystarczy chwila nieuwagi, by je spłoszyć. W związku z tym coraz częściej stosowane są tzw. fotopułapki, które są aktywowane za pomocą czujnika ruchu. Wykorzystuje się je, chociażby do kontrolowania liczebności leśnych zwierząt czy też obserwacji ich zwyczajów.

Na facebookowym profilu Lasów Państwowych właśnie pojawiło się nagranie, na którym dokładnie widać wędrówki przeróżnych osobników. Fotopułapka uchwyciła kunę, dziki, jelenia oraz ku zaskoczeniu wielu, domowego kota. Leśnicy podkreślili, że w tym miejscu dość często pojawiają się także myszarki, sarny, lisy oraz bażanty.

Zdjęcie Z jakiego powodu różne zwierzęta odwiedzają dokładnie to samo miejsce? Jak się okazuje, stoi za tym chęć ułatwienia sobie codzienności / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Koty czy psy? To jakie zwierzę wybierzesz świadczy o twojej inteligencji

Reklama

Kamera uchwyciła wędrówkę leśnych zwierząt

Wspomniane wcześniej zwierzęta chętnie odwiedzają to samo miejsce. Oczywiście dzieje się to o różnych porach dnia, a co za tym idzie, nie dochodzi do spotkań osobników różnych gatunków. Leśnicy w facebookowym poście już na wstępie zaznaczyli, że "zwierzęta chodzą swoimi własnymi ścieżkami... ale często to są jedne i te same ścieżki".

Oto jak działa kocia pamięć. Koty pamiętają więcej, niż się nam wydaje

Z jakiego powodu różne zwierzęta odwiedzają dokładnie to samo miejsce? Jak się okazuje, stoi za tym chęć ułatwienia sobie codzienności. "To trochę, jak i z ludźmi - do szybkiego przemieszczania się generalnie obieramy wydeptane ścieżki i wytyczone szlaki. Przedzieranie się przez zarośla kosztuje dużo czasu i energii, dobrze więc sobie nieco ułatwić zadanie. Dlatego tak ważnym jest, by trasy wędrówek zwierząt uwzględniać, choćby projektując drogi szybkiego ruchu - to też są bowiem autostrady, ale ciągnie po nich transport zupełnie innego rodzaju" - czytamy na facebookowym profilu Lasów Państwowych.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Natalia Niemen: Wiem, jak religia potrafi zryć beret INTERIA.PL