Wraz z rozpoczęciem nowego tygodnia dyskonty w Polsce zaproponowały klientom nowe promocje. Biedronka postawiła na specjalne jednodniowe okazje, które zainteresowaniem klientów cieszą się już od dłuższego czasu.

Biedronka: promocje. Zwróć uwagę na szczegóły

Klienci dyskontu we wtorek 3 października dzięki akcji "1+1 gratis" będą mogli zaoszczędzić na konkretnych makaronach: jak wskazuje nazwa promocji - jeśli zdecydujemy się w tym przypadku na zakup dwóch opakowań, jedno z nich będzie za darmo. Jest jednak jeden haczyk.

W przypadku promocji obowiązują limity. We wtorek wyznaczono je na dziesięć opakowań. Oznacza to, iż jeden klient może kupić maksymalnie dziesięć opakowań makaronu, zyskując w ten sposób pięć gratisów.

Warunek konieczny do skorzystania z promocji. Inaczej zapłacisz pełną kwotę

W środę 4 października klienci dyskontu będą mogli skorzystać z kolejnej promocji tego typu. Tym razem akcją "1+1 gratis" objęty zostanie ananas w plastrach w syropie. W tym przypadku limity są jednak zdecydowanie bardziej rygorystyczne. Jedna osoba może kupić maksymalnie dwie puszki. Wówczas jedna będzie gratis.

Warunkiem koniecznym do zaoszczędzenia na tych produktach jest zeskanowanie karty lub aplikacji. Klient, który tego nie zrobi, za wymienione produkty zapłaci więcej. Jeśli więc kwota na paragonie wyda ci się zbyt wysoka - prawdopodobnie zapomniałeś zeskanować karty lojalnościowej lub aplikacji dyskontu.

Promocje dla wszystkich klientów. Ceny lecą w dół

To jednak nie koniec. Sieć sklepów Biedronka przygotowała również szereg innych promocji, do skorzystania z których nie jest konieczne posiadanie karty lub aplikacji. Mowa między innymi o okazjach "2+1 gratis" na wszystkie produkty do golenia czy 62 proc. upuście na drugi płyn do płukania.

Wszystkie z wymienionych okazji będą dostępne dla klientów do soboty, 7 października.

