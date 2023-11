Zwrot za prąd. Zaoszczędzimy nawet 125 zł

We wrześniu 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie ministra klimatu i środowiska, dotyczące zwrotu za prąd. Zgodnie z nim, gospodarstwa domowe mogą ubiegać się o obniżenie rachunku za prąd o 125 zł.

Nowe rozporządzenie, które w życie weszło jeszcze we wrześniu 2023, zobowiązuje sprzedawców energii do udzielenia jednorazowego upustu wszystkim gospodarstwom domowym. W praktyce przysługuje on każdemu. Jednakże, aby z niego skorzystać, należy spełnić jeden z warunków.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Niezależnie od tego, czy naszym dostawcą prądu jest Tauron, Energa, PGE, czy Enea, warunki, które musimy spełnić, aby otrzymać zwrot, są jednolite u wszystkich sprzedawców prądu. Oto co trzeba zrobić, aby otrzymać upust:

zmniejszyć o 5 proc. zużycie energii elektrycznej w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy, w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku,

wyrazić zgodę na korespondencję, a także otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną,

potwierdzić poprawność danych u sprzedawcy energii,

wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i usługach,

posiadać prosumencką instalację OZE,

złożyć oświadczenie o tym, że jest się uprawnionym do zamrożonych cen w ramach wyższego niż podstawowy limitu zużycia (dotyczy gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny, z osobą z niepełnosprawnością lub rolników).

Zdjęcie Aby otrzymać upust wystarczy zmniejszyć zużycie prądu u zaledwie 5 procent / 123RF/PICSEL

Do kiedy musimy spełnić te warunki? Zbliża się ostateczny termin

Osoby zainteresowane zwrotem mają czas do 15 grudnia, aby spełnić przynajmniej jeden z powyższych warunków. Warto jednak pamiętać, że nawet jeśli nie spełniamy żadnego z nich, i tak możemy liczyć na zwrot pieniędzy. Jednak w takim przypadku naliczona w 2023 r. obniżka zostanie skorygowana w fakturach za kolejne okresy rozliczeniowe w 2024 r. — nie później jednak niż do 31 grudnia 2024 r.

