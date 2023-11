Spis treści: 01 MRiPS zapowiada nowe świadczenia od 2024 roku. Kto je otrzyma?

MRiPS zapowiada nowe świadczenia od 2024 roku. Kto je otrzyma?

Program, zainicjowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, który ma na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami wsparcia, będzie różnił się od istniejących już świadczeń. W odróżnieniu od świadczenia pielęgnacyjnego, czy też zasiłku opiekuńczego, nowe świadczenie będzie trafiało bezpośrednio do osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a nie do ich opiekunów.

Kryterium oceny potrzeby wsparcia

Od 1 stycznia 2024 roku wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności będą zobowiązane do wydania oceny poziomu potrzeby wsparcia. Będzie ona oparta na skali do 100 punktów, gdzie przekroczenie 70 punktów uprawnia do otrzymania wsparcia od rządu.

Ocena ma być ustalana na podstawie zdolności osoby z niepełnosprawnością do samodzielnego wykonywania codziennych czynności i zadań. Pod uwagę będzie również brany wiek osoby.

Wysokość świadczenia wspierającego w 2024 roku

Świadczenie wspierające wyniesie od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej brutto. Przypominamy, że w tym roku wysokość renty to 1588,44 złote brutto. Na ten moment oznacza to, że kwota nowego świadczenia wyniosłaby 635-3494 zł miesięcznie brutto.

Pamiętajmy jednak, że renta socjalna jest co roku waloryzowana, aby wyrównać wpływ inflacji na jej wartość. Oznacza to, że kwota tego świadczenia w 2024 roku ulegnie jeszcze zmianie.

Kategorie wsparcia zapowiadają się następująco:

220 proc. renty socjalnej: dla osób uzyskujących 95 punktów i więcej.

180 proc. renty socjalnej: dla osób z wynikiem od 90 do 94 punktów.

120 proc. renty socjalnej: przyznane osobom z wynikiem od 85 do 89 punktów.

80 proc. renty socjalnej: dla osób z wynikiem od 80 do 84 punktów.

60 proc. renty socjalnej: przysługuje tym, którym przyznano od 75 do 79 punktów.

40 proc. renty socjalnej: minimalne wsparcie dla osób z wynikiem od 70 do 74 punktów.

