Pradawne słowiańskie święto: na czym polega i co symbolizuje?

W czasach przedchrześcijańskich dożynki odbywały się w równonoc jesienną, a dokładnie 23 września. Współcześnie organizowane są zazwyczaj po święcie Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia), jednak dokładna data zależy od regionu czy miejscowości. Celem Święta Plonów są podziękowanie rolnikom za ich wysiłki i udane zbory oraz zakończenie prac w polu. Dożynki nazywane są również obrzynkami i okrężnymi, a terminy te pochodzą od obrzędowego okrążania pól po żniwach. Niektórzy nazywają Święto Plonów "wieńcowym", nawiązując do wieńca dożynkowego, który jest najbardziej znanym symbolem tego święta. Wieńce plecione są z wikliny, giętych gałązek, lnianych sznurów, nici, wszystkich zbóż, które rosną w Polsce. Ozdabia się je kwiatami, kokardkami, owocami, warzywami.

Zdjęcie Pomorskie Święto Plonów, Dożynki w Szemudzie / Karol Makurat/REPORTER / East News

Tradycji i zwyczajów dożynkowych jest wiele. W poszczególnych regionach Polski mogą się nieco różnić, jednak zwykle są do siebie dość podobne. Jedną z takich tradycji jest wspomniane tworzenie wieńców dożynkowych, które często są wystawiane w konkursach na najładniejszy wieniec. Na obrzynkach dzieli się chlebem, organizuje podchody, biesiady, a także wykonuje pieśni oraz tańce ludowe. Na dożynkach pojawiają się także znani artyści oraz zespoły. Mniej popularnym zwyczajem jest zdobienie wsi przez mieszkańców. Jednak nie brakuje miejscowości, które wciąż kontynuują tę tradycję.

Zdjęcie Dożynkowe ozdoby na Święto Plonów / Karol Makurat/REPORTER / East News

Stary zwyczaj zdobienia wsi. Mieszkańcy wkładają w to całe serce

Jedną z popularnych ozdób, które przygotowuje się z okazji Święta Plonów, są tzw. witacze dożynkowe. To słomiane konstrukcje stawiane przy głównych drogach i mają zachęcić innych o udziału w dożynkach. Ozdoby dożynkowe są niezwykle różnorodne. Mogą przedstawiać zwierzęta, takie jak krowy, świnki, koguty lub pawie. Ze słomy tworzy się także wiatraki, gospody lub wozy, a nawet wizerunki gospodyń, gospodarzy czy rolników.

Rolnik szuka żony, co ma węgla ze 3 tony. można znaleźć na jednej z dożynkowych ozdób

Nakarmiłem kurki, świnki, teraz pędzę na dożynki. Napis na jednej z dekoracji w Łozinie

Zdjęcie Słomiane dekoracje i ozdoby dożynkowe w Łozinie / Leszek Kotarba / East News

"Wieniec symbolizuje znaczenie Gminy Szemud dla jej mieszkańców (...) ich dom, małą ojczyznę"

W rozmowie z Interią wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski, wyjawił, że w tym roku w organizację dożynek włączyli się mieszkańcy i sołtysi z każdego sołectwa. Wyjaśnił, że przystrajane są drogi i nie brakuje tam figur z balotów siana czy też kaszubskich akcentów. Dodał, że piękne dekoracje mogą powstać głównie dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności.

Tworzenie dekoracji dożynkowych to również świetny sposób na integrację i aktywizację mieszkańców. Każdego roku tworzymy również dożynkowy korowód, podczas którego ulicami gminy przejeżdżają pojazdy rolnicze i wozy. Przy każdych dożynkach dbamy o pielęgnowanie tradycji i corocznie bogato przystrajamy naszą gminę. wójt gminy Szemud

Ryszard Kalkowski mówił, że wieńce dożynkowe to owoc ciężkiej pracy wielu osób, które przygotowują je w wolnym czasie. Wyjaśnił, że proces zaczyna się już od projektu, pod który następnie selekcjonowane są odpowiednie zboża. Później następuje wyplatanie, które wymaga niemałej zręczności i artystycznego zacięcia. Ryszard Kalkowski zdradził, że w tym roku wieniec miał kształt kuli ziemskiej, wokół której na dwóch orbitach zostały umieszczone herby wszystkich sołectw, a w górnej części godło Polski, herb Województwa pomorskiego oraz herb Gminy Szemud.

Wszystkie elementy zostały przygotowane ręcznie. Wieniec symbolizuje znaczenie Gminy Szemud dla jej mieszkańców, dla których stanowi ona najważniejsze miejsce na świecie – ich dom, małą ojczyznę, o którą należy się troszczyć i dbać o jej rozwój, jednocześnie nie zapominając o tradycjach i dziedzictwie kulturowym poprzednich pokoleń. wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski.

Wójt dodał, że współpraca i zaangażowanie ludzi z poszczególnych sołectw przy tworzeniu tego wieńca stanowi piękny dowód na to, że mimo dzielących ich różnic, mogą wspólnie działać i dokonywać wspaniałych rzeczy.

Wieniec to symbol urodzaju i dostatku, o czym w Gminie Szemud nigdy się nie zapomina. wyjaśnia wójt gminy Szemud

W ich gminie ważne jest posznowanie tradycji i historii, czego dowodem jest wieniec przystrojony koroną i krzyżem. Jest symbolem przywiązania Kaszub do tradycji katolickiej.

Zdjęcie Pomorskie Święto Plonów, Dożynki w Szemudzie / Karol Makurat/REPORTER / East News

Nietuzinkowe ozdoby dożynkowe w Imbramowicach. "To tradycja w naszej gminie"

Urząd Miejski w Żarowie (województwo dolnośląskie) w rozmowie z Interią opowiedział o zwyczajach związanych z dożynkami w ich regionie. Mówił, że w tym roku mieszkańcy wszystkich sołectw spotkali się w Imbramowicach, aby wspólnie świętować zakończenie żniw i podziękować za plony. Tłumaczył, że w zwyczaju mają organizować gminne dożynki z wielkim rozmachem. Tak było również w tym roku, a gospodarze uroczystości, czyli Sołectwo Imbramowice, mieszkańcy Tarnawy oraz KGW Imbramowice spisali się na medal i zadbali, by wszyscy goście czuli się komfortowo. UM Żarów wyjaśnił, że to, jak w tym roku przygotowała dożynki gmina Żarów, z pewnością zrobiło ogromne wrażenie na uczestnikach.

Zdjęcie Dożynki 2023 w dolnośląskim Żarowie / UM Żarów / materiał zewnętrzny

Przy drogach, posesjach, wjazdowych bramach i innych miejscach na terenie Imbramowic stały dożynkowe dekoracje, które zachęcały do wydarzenia.

Przygotowania do dożynek tak naprawdę rozpoczynają się na kilka miesięcy przed samym wydarzeniem. Odbywają się liczne spotkania z mieszkańcami sołectw, z którymi omawiamy cały scenariusz uroczystości. Urząd Miejski w Żarowie

Zdjęcie Ozdoby dożynkowe w Imbramowicach 2023 / UM Żarów / materiał zewnętrzny

UM w Żarowie wyjaśnił, że dożynki gminne to dzień pełen znaczenia dla rolników i ogrodników, którzy dziękują za plony swojej ciężkiej pracy. To tradycja w ich gminie. Dodał, że każdego roku w przygotowanie tak wielkiego święta angażują się również mieszkańcy ich sołectw, którzy przygotowują piękne dożynkowe stoiska oraz występy artystyczne. Dbają również o gości, którzy przyjeżdżają na dożynki gminne. Wkładają w to mnóstwo pracy i zaangażowania.

Mieszkańcy chętnie angażują się w tę tradycję, począwszy od najmłodszego do najstarszego. Gospodynie zajmują się przygotowaniem pyszności na dożynkowe stoły, stroją swoje dożynkowe stoiska, a pozostali wspólnie z dziećmi i młodzieżą szykują ozdoby i przystrajają swoją wieś. dodaje UM w Żarowie

Zdjęcie Plakat dożynkowy w dolnośląskim Żarowie 2023 / UM Żarów / materiał zewnętrzny

Urząd Miejski w dolnośląskiej gminy tłumaczył, że w tym roku, na kilka tygodni przed samą uroczystością, na rondzie pojawiła się wielka krowa i banery zachęcające do przyjazdu na dożynki gminne w Imbramowicach.

Pomysłowość mieszkańców Imbramowic i Tarnawy zrobiła na uczestnikach ogromne wrażenie. UM Żarów

Zdjęcie Dożynkowa krowa w gminie Żarów / UM Żarów / materiał zewnętrzny

