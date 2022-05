Każda osoba, niezależnie od wieku, ma prawo do czerpania przyjemności z seksu. W dzisiejszych czasach coraz częściej mówi się o tym, że menopauza nie musi być wyrokiem natury nałożonym na kobiety, a bliskość fizyczna z partnerem nie kończy się wraz z jej przyjściem. Choć niektórych wciąż może dziwić fakt, że seniorzy mogą prowadzić aktywne życie seksualne, to najnowsze badania być może sprawią, że ten stan rzeczy powoli będzie stawał się normalnością.

Co trzecia osoba po 70. roku życia jest aktywna seksualnie

Adina Cismaru-Inescu z Uniwersytetu w Liège w Belgii wraz ze swoim zespołem naukowym interesuje się badaniem aktywności seksualnej osób starszych i jej wpływem na ich samopoczucie.



Aby lepiej zrozumieć temat powszechności aktywności seksualnej w tej grupie wiekowej, naukowcy przeprowadzili ankietę wśród 511 osób, które mieszkały w Belgii i ukończyły 70. rok życia. Spośród tych uczestników aż 200 osób było po osiemdziesiątce, a 29 po dziewięćdziesiątce.

Wyniki badań zaskoczyły samych naukowców. Z ankiety wynika, że aż 31 proc. uczestników badania zgłosiło aktywność seksualną w ostatnim roku. Została ona zdefiniowana jako zaangażowanie się we wszelkiego rodzaju praktyki seksualne, w tym również masturbację. Co więcej, spośród pozostałych uczestników, aż 47 proc. przyznało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy było zaangażowane w akty "fizycznej czułości" z partnerem, czyli pocałunki lub przytulanie.

Wyższą aktywność seksualną zaobserwowano u osób, które są w stałych związkach i cechują się większą otwartością na tematy związane z intymnością.

Osoby starsze też mogą czerpać przyjemność z seksu

Według Adiny Cismaru-Inescu, aż 74 proc. aktywnych seksualnie uczestników badania stwierdziło, że ich życie seksualne jest zadowalające.

Kiedy mówimy o starszych osobach, mamy po prostu takie wyobrażenie, że to "tylko babcie i dziadkowie, którzy lubią gotować i chodzić na spacery". Nawet nie myślimy o tym, że mogliby mieć seksualność przyznała naukowczyni

Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, by seksualność uznać za jeden z czynników wpływających na nasze dobre samopoczucie niezależnie od wieku. Czy obserwujemy przełom w postrzeganiu bliskości z drugim człowiekiem i dociera do nas, że seks nie kończy się wraz z menopauzą lub zdmuchnięciem siedemdziesięciu świeczek na torcie? Z pewnością te badania przyczynią się do zmiany postrzegania tego niezwykle przyjemnego i pięknego aspektu, jakim może być seks.

