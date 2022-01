Serena Smith przeszła pierwsze operacje plastyczne, kiedy była jeszcze nastolatką. Najpierw postanowiła powiększyć biust, który według niej wyglądał marnie i zbyt zwyczajnie. Z rozmiaru 32A przeszła do 33D, ale jak się okazało, był to dopiero początek jej przygody z medycyną estetyczną.



Następnym krokiem było dla "żywej Barbie" wypełnienie twarzy botoksem i mocne powiększenie ust, ale w planach ma brazylijski lifting pośladków i kolejne operacje piersi, bo obecne "zaczynają wyglądać zbyt naturalnie". Jak obliczyła, wydatki na te przyjemności przekroczą 50 000 funtów!



- Uwielbiam zwracać na siebie uwagę i uwielbiam patrzeć na reakcje ludzi, nie traktuję życia zbyt poważnie i uwielbiam ich prowokować. Uważam to za zabawne - powiedziała w wywiadzie dla "Daily Star" - Jeżdżę moim różowym Range Roverem z opuszczonymi szybami, machając do wszystkich mężczyzn - dodała.



Chce wyglądać tak sztucznie, jak to możliwe! "Żywa Barbie" planuje kolejne operacje

Serena jest przekonana, że brazylijski lifting pośladków przeniesie jej wygląd na „wyższy poziom”.

- Podobnie jak wiele osób na całym świecie, podczas pandemii przybrałam trochę na wadze i pomyślałam, że to idealna okazja, by zamiast wracać na siłownię, wyssać cały tłuszcz i przenieść go w pośladki i biodra - zdradziła, dodając, że chce także, by jej piersi były bardziej okrągłe i znacznie większe, tak by udało się jej uzyskać przesadny, sztuczny wygląd. Serena ma nadzieję, że do końca 2022 roku osiągnie wszystkie swoje cele operacyjne.



- Chirurgia plastyczna dała mi wzrost pewności siebie. Wszystko, czego chcę, to czuć się komfortowo i pewnie we własnej skórze

- tłumaczy sztuczna blondynka.



Chociaż Serena uwielbia swój ekstremalny wygląd, często pada ofiarą hejterów. Mimo to, wcale się nie przejmuje:

- To, co inni ludzie myślą o tym, co robię, nie ma na mnie wpływu, zwłaszcza jeśli jest negatywne. Jestem zbyt zajęta pracą nad ulepszaniem siebie, aby martwić się o to, co pomyślą inni, czyjaś opinia o mnie nie jest moją sprawą. O ile nie zapytam, nie chcę tego słyszeć

- puentuje.



