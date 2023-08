Kayah pojawiła się na Top of the Top Festival w Sopocie i skradła show. Jedna z najsłynniejszych polskich wokalistek na sopockiej scenie zaśpiewała jeden ze swoich największych hitów - "Testosteron", a następnie podbijała scenę w duecie z Margaret. Piosenkarki zaśpiewały wspólnie przebój "Vino".

Kayah: "Historia zatoczy koło"

Kayah o swoim występie napisała też na Instagramie.

- Dokładnie dzisiaj, 20 lat temu premierę miała moja płyta "StereoTyp". Na sopockiej scenie swoją premierę miał także utwór "Testosteron". Za chwilkę historia zatoczy koło. Specjalnie dla Was ten utwór w nowej wersji - napisała do fanów Kayah przez występem.

Występ zapowiedziała zdjęciem, do którego pozuje ze wspomnianym albumem w dłoniach.

Fotografia wywołała poruszenie w sekcji komentarzy. Kayah zaprezentowała się w cekinowej mini, która odsłoniła jej długie nogi. Stylizację uzupełniła czarną, pierzastą marynarką, która przywodzi na myśl lata 20. Gwiazda wyglądała kobieco, stylowo i elegancko.

Fani nie kryli zachwytu. Ich uwagę przykuły zwłaszcza zgrabne nogi artystki. Pod postem posypały się komplementy.

"Boskie nogi", "Co za nogi", "Królowa" - pisali na Instagramie.

Kayah opublikowała post również na Facebooku. Tam zachwytom również nie było końca.

"Petarda! Pięknie wyglądasz. I te nogi!",

"Wyglądasz przepięknie",

"Uwielbiam cię za klasę i styl",

"20 lat, a nogi bez zmian"

- komplementowali z kolei na Facebooku.

Kayah: kariera

Zdjęcie Kayah to jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej / Karol Makurat/REPORTER / East News

Kayah nieprzerwanie od wielu lat jest jedną z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jej kariera rozpoczęła się na dobre, gdy w latach 90. wydała album "Kamień", który został świetnie przyjęty przez krytyków. Jej pozycję na rynku umocnił album "Zebra" wydany w 1997 roku. To z niego pochodzą kultowe przeboje "Supermenka" i "Na językach".

O artystce jeszcze głośniej zrobiło się po wydaniu albumu z Goranem Bregovićem. Ich album "Kayah i Bregović" okazał się ogromnym i do połowy 2000 roku kupiło go ponad 600 tys. osób. Album otrzymał Fryderyka jako najlepszy w 1999 roku. "Prawy do Lewego" czy "Śpij kochanie śpij" na stałe wpisały się do kanonu polskiej muzyki.

22 sierpnia 2003 roku ukazał się wspominany w Sopocie przez Kayah album "Stereo Typ", z którego pochodzi hit "Testosteron". Album stanowił ważną muzyczną erę dla wokalistki - był pamiętnikiem przeżyć artystki i powrotem do muzycznych korzeni. W późniejszych latach artystka wydała m.in. albumy takie jak "Skała" i "Transoriental Orchestra".

