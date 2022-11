Co słychać u Kim Cattrall?

Serialu "Seks w wielkim mieście" nie trzeba nikomu przedstawiać. Opowieść o zawirowaniach, romansach i wielkiej przyjaźni czterech dziewczyn z Nowego Jorku zawładnęła sercami kobiet na całym świecie. Serial po latach doczekał się kontynuacji. "And Just Like That..." wzbudziło wiele kontrowersji. Fani byli rozczarowani między innymi dlatego, że Kim Cattrall nie zechciała dołączyć do obsady. "Seks w wielkim mieście" bez Samanthy nie jest już taki sam.

Gdy Kim Cattrall powiadomiła, że nie zagra w kontynuacji historii o dziewczynach z Manhattanu, miłośnicy serialu bardzo się przejęli. Wiele osób martwiło się o zdrowie i kondycję odtwórczymi roli Samanthy - na szczęście niepotrzebnie. Aktorka zawodowo świetnie sobie radzi. Zagrała jedną z głównych ról w komedii "Jak poznałam twojego ojca".

Reklama

Zdjęcie Kim Cattrall i sarah Jessica Parker na planie "Seksu w wielkim mieście" / EastNews / East News

Kim Cattrall zachwyciła odważną stylizacją. Nogi do nieba!

Kim Cattrall przyjmuje ciekawe propozycje zawodowe i wygląda fenomenalnie. 66-latnia aktorka niewiele zmieniła się od lat 90. Nadal promienieje, urzeka urodą, smukłą sylwetką i seksapilem. Wczoraj pojawiła się na w Londynie na imprezie Glamour Women of the Year Awards. Prezentowała się zjawiskowo.

Cattrall postanowiła na tę okazję włożyć dopasowaną mini sukienkę odsłaniającą ramiona. Górę kreacji zdobiły mieniące się w świetle reflektorów, srebrne elementy. 66-latka dobrała do stylizacji klasyczne czarne szpilki peep toe. Efekt wzmocniła mocną, awangardową biżuterią.

Kim Cattrall rzadko eksperymentuje z fryzurą. Tym razem również zaufała sprawdzonemu rozwiązaniu. Postawiła na rozpuszczone, wymodelowane na szczotce włosy.

Zdjęcie Kim Cattrall przyjmuje ciekawe propozycje zawodowe i wygląda fenomenalnie / Kate Green / Stringer / Getty Images

Aktorka pochwaliła się zdjęciami z imprezy na swoim Instagramie. W komentarzach pod postem nie brakuje zachwytów. "Zabrałaś ze sobą na czerwony dywan Samenthe Jones" - zauważył jeden z fanów pod postem. Rzeczywiście, stylizacja Kim Cattrall doskonale współgrała z charakterem postaci, w którą wcielała się przez lata.

Instagram Post Rozwiń

***

Zobacz również:

Brooke Shields przyznała się do dziewictwa w wieku 20 lat. Teraz żałuje

Joanna Przetakiewicz w szczerym wyznaniu. "Jestem ofiarą przemocy własnej"

Kocie ruchy Lewandowskiej z hiszpańskim tancerzem. Co na to Robert?