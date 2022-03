Istotną rolę w wytwarzaniu koloru włosów odgrywają komórki, zwane melanocytami. Ich zadaniem jest produkcja pigmentów, zaś cały proces polega na osiadaniu cząstek barwnika na keratynowych włóknach, będących naturalnym budulcem włosa.

Skąd biorą się siwe włosy?

Wrzuć do pralki liście laurowe. Efekt cię zaskoczy! Naukowcy tłumaczą, iż siwe włosy pojawiają się w wyniku peroksydazy glutationowej, która polega na konwertowaniu w wodę nadtlenku wodoru. Im jest się starszym, tym proces ten staje się wolniejszy, a jego efektem jest pojawienie się siwych włosów. Siwienie wiąże się najczęściej z okresem pomiędzy 30. a 40. rokiem życia.

Pojawienie się siwych włosów dla wielu z nas jest problemem, z którym szybko chcemy sobie poradzić. Najczęstszym sposobem na powrót do naturalnego koloru włosów jest ich farbowanie u fryzjera. Nie jest to jednak jedyne rozwiązanie. Ze srebrnymi kosmykami można powiem poradzić sobie za pomocą naturalnych i pozbawionych szkodliwych substancji domowych sposobów.

Zaufaj mocy czarnej herbaty

Zdjęcie Napar z liści nie tylko pozwoli ukryć siwe pasma, ale także wpłynie korzystnie na kondycję włosów

Jeśli chcesz w łatwy i niewymagający żadnego doświadczenia sposób przyciemnić siwe włosy, sięgnij po czarną herbatę. Napar z liści nie tylko pozwoli ci ukryć siwe pasma, ale także wpłynie korzystnie na kondycję włosów.

Do sporządzenia naparu potrzebować będziemy:

6 łyżek czarnej suszonej herbaty

3 litry wody

3 łyżki octu jabłkowego

Herbatę zaparzamy w trzech litrach wody, a następnie odstawiamy do całkowitego ostygnięcia. Gdy napar będzie już zimny, przecedzamy go, usuwając wszystkie, nawet najmniejsze liście herbaty. Całość podgrzewamy do temperatury ciała. W celu utrwalenia koloru dodajemy ocet jabłkowy. Gotową mieszanką możemy już płukać włosy.

Kosmyki polewamy naparem, delikatnie masując przy tym skórę głowy. Nie spłukujemy włosów wodą po raz kolejny. Suszymy włosy i gotowe! Zabieg powtarzamy po każdym myciu głowy. Wówczas efekt będzie bardziej trwały. Pierwszych efektów możemy wyczekiwać po upływie około dwóch tygodni. Włosy staną się nie tylko ciemniejsze, ale również zdrowsze.

