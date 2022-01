Amal Clooney urodziła się 3 lutego 1978 roku w Bejrucie, ale podczas libańskiej wojny domowej w latach 80. jej rodzina opuściła Liban i osiedliła się w Gerrards Cross, w Buckinghamshire. Amal uczęszczała tam do liceum dla dziewcząt, a następnie studiowała w Oxfordzie, gdzie uzyskała stypendium oraz nagrodę Shrigley. W 2000 roku uzyskała licencjat z Jurysprudencji, czyli nurtu teoretycznego w naukach prawnych, dążącego do wypracowania wspólnej aparatury pojęciowej dla wszystkich gałęzi prawa.

W 2001 Amal wstąpiła do New York University School of Law i tam zdobyła stopień LLM. Otrzymała nagrodę Jack J. Katz Memorial Award za doskonałą wiedzę z prawa rozrywkowego i od 2002 roku może wykonywać zawód adwokata w Stanach Zjednoczonych.

Monika Richardson bryluje w polskich górach i narzeka na wysokie ceny Amal Clooney ma na koncie kilka głośnych spraw sądowych. W 2011 roku asystowała Stałemu Trybunałowi Arbitrażowemu w sprawie rozjemczej między Merck & Co, a Republiką Ekwadoru. Trzy lata później reprezentowała kanadyjskiego dziennikarza, Mohameda Fahmy, który wraz z innymi dziennikarzami przetrzymywany był w Egipcie. Amal broniła także praw m.in byłej premier Ukrainy Julii Tymoszenko oraz Juliana Assange'a. Praktykowała w Międzynarodowym Trybunale Karnym i w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości, a obecnie przewodniczy fundacji Clooney Foundation for Justice, którą założyła wraz z mężem George'em Clooneyem, aby przeciwdziałać niesprawiedliwości na salach sądowych, w społecznościach oraz w szkołach na całym świecie.

Amal Clooney to nie tylko doskonała pani adwokat, ale także pełna elegancji i stylu ikona mody.

Amal Clooney ma 43 lata i zachwyca formą. Jak ona to robi?

W 2017 roku Amal została mamą bliźniaków - na świat przyszedł syn Alexander i córka Ella. Już chwilę po porodzie żona George'a Clooney'a zachwycała formą, a fanki zastanawiały się, jak to możliwe. Sekret prawniczki jest jednak prosty! Po pierwsze Amal stosuje zdrową, lekkostrawną dietę - je bardzo duże warzyw, ryb i owoców morza. Unika czerwonego mięsa, ale nigdy nie odmówi sobie makaronu i jajek. Codziennie wypija co najmniej dwa litry wody.

Dieta to jednak nie wszystko - Amal lubi aktywność fizyczną i to właśnie ruch pomaga jej utrzymać zgrabną, szczupłą sylwetkę. Piękna prawniczka regularnie trenuje pilates, ćwiczy na siłowni i stawia na długie spacery w towarzystwie bliskich. Aktywność fizyczna i zbilansowana dieta to przepis Amal na zgrabną sylwetkę i dobre samopoczucie. Proste, prawda?





