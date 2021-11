Anna i Robert Lewandowscy są jedną z najgorętszych par show-biznesu, więc w mediach społecznościowych obserwuje ich mnóstwo osób, które interesują się tym, co aktualnie robią.

Robert Lewandowski i jego żona polecieli do Francji na galę rozdania nagród "France Football", która odbędzie się już dziś - 29 października w godzinach od 20.30 do 22.00.

Wcześniej fotoreporterzy będą mieć również czas na to, aby zrobić zdjęcia zaproszonym gościom.

Wśród zawodników, którzy mają szansę, by zostać piłkarzem roku jest również Robert Lewandowski.

Wiele osób uważa, że to właśnie "Lewy" zdobędzie nagrodę.



Anna i Robert Lewandowscy na romantycznej kolacji przed galą "France Football"

Anna i Robert Lewandowski przed galą "France Football" postanowili spędzić trochę czasu tylko we dwoje.



Przylecieli do Francji wcześniej i udali się do Paryża, skąd podzielili się na Instagramie zdjęciem z romantycznej kolacji.



Podczas randki zadbali nie tylko o jedzenie, ale również o dopasowane stylizacje.

Oboje postawili na czerń. Robert Lewandowski miał na sobie golf, a jego małżonka elegancką i jednocześnie bardzo seksowną sukienkę.

Trzeba przyznać, że oboje mają świetny gust!



