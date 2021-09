Anna Lewandowska w jesiennej stylizacji. Odsłoniła nogi!

Klaudia Halejcio żegna lato na pikniku boho

Klasyka, która sprawdza się o każdej porze roku i nigdy nie wychodzi z mody. Styl marynarski nigdy się nie nudzi. Poza tym limit wieku nie obowiązuj, kiedy decydujemy się na ubrania w paski. To może być look na łódkę lub do pracy. Wersja sportowa szybko zamieni się w wersję elegancką: czerwona szminka, biżuteria, buty na obcasie lub grubej podeszwie i gotowe. Coco Chanel nauczyła nas wykorzystywać paski w kreowaniu swojego stylu. Francuzki tę lekcję odrobiły na piątkę. Patrząc na Annę Lewandowską Polki także czują DNA tego stylu! Dobrze jest łączyć paski z czernią lub mniej oficjalnym granatem.

W tym sezonie miło widziana mini lub szorty. Jeżeli nie mamy ochoty eksponować ciała, spodnie cygaretki lub dzwony także się obronią. Czapka z daszkiem jest dobra na przełamanie nudy w jesiennych stylizacjach. Pamiętajcie taż o pikowanych dodatkach. W tym sezonie bezrękawniki wiodą prym. Świetnie sprawdzą się także trencze i prochowce. Anna Lewandowska wykorzystała czarną marynarkę oversize i sportowe buty, ale torebka i złota biżuteria złagodziły nieco sportowy charakter stylizacji.

Lubicie taki morski klimat? Co sądzicie o propozycji Lewandowskiej? Naszym zdaniem jest uniwersalna i pozwala stworzyć kilka wersji na różne okazje, a to jest teraz w cenie.

