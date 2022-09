Spis treści: 01 Mucha i Wojewódzki - jak to się zaczęło

02 Mucha i Wojewódzki - dlaczego się rozstali

03 Mucha w programie Wojewódzkiego

04 Tak teraz wygląda ich życie

Anna Mucha i Kuba Wojewódzki bez wątpienia tworzyli kiedyś jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Ich uczucie nie przetrwało co prawda próby czasu, ale byli partnerzy do dziś pozostają w dobrych relacjach. Świadczy o tym m.in. to, że Wojewódzki chętnie zaprasza Muchę do swoich programów. Tak stanie się już niebawem — aktorka będzie gościnią kolejnego odcinka programu "Kuba Wojewódzki" emitowanego w TVN.

Jak wynika z zapowiedzi, którą Anna Mucha opublikowała na swoim Instagramie — będzie gorąco! Fragment odcinka przedstawia aktorkę i dziennikarza przekrzykujących się i próbujących dojść do porozumienia.

- Czasami nie da się inaczej. Dialog to nie jest równoległy monolog... ale niektórzy wciąż się uczą — napisała żartobliwie na Instagramie.

Gwiazdy nadal pozostają w dobrych relacjach i często nie szczędzą sobie drobnych złośliwości. Oczywiście w żartobliwym tonie.

Mucha i Wojewódzki - jak to się zaczęło

Zdjęcie Anna Mucha I Kuba Wojewódzki spotykali się kilka lat / Zawada/AKPA / AKPA

Anna Mucha miała zaledwie 23 lata, gdy poznała Kubę Wojewódzkiego na planie "Idola". Znany showman było od niej starszy o 17 lat. Chociaż dzieliła ich różnica wieku, wydawało się, że są dla siebie stworzeni. Dziennikarz cenił w swojej ukochanej dojrzałość emocjonalną, a połączyło ich podobne poczucie humoru i miłość do samochodów terenowych. Para zaczęła się spotykać w 2003 roku.

Aktorka i showman szybko stali się ulubieńcami prasy. Wojewódzki w jednym z wywiadów podkreślił, że uwielbiają "smakować życie". Chętnie pojawiali się w teatrze, na koncertach, pokazach mody i imprezach, gdzie brylowali w blasku fleszy. Ponoć to za sprawą Anny Muchy początkowo niezobowiązujący flirt zamienił się w trwalszy związek.

Mucha i Wojewódzki spotykali się przez cztery lata. Raczej nic nie zapowiadało rozstania - showman promował nawet swoją partnerkę, np. chodząc w koszulce z widniejącym na niej adresem strony internetowej aktorki. Ostatecznie para zdecydowała się zakończyć związek w 2007 roku.

Mucha i Wojewódzki - dlaczego się rozstali

Zdjęcie Wojewódzki w jednym z wywiadów podkreślił, że z aktorką uwielbiają „smakować życie” / Zawada/AKPA / AKPA

Dla Wojewódzkiego związek z aktorką był jednym z pierwszych w trakcie medialnej kariery. Ostatecznie, po czterech latach związku Mucha i Wojewódzki podjęli decyzję o rozstaniu. Na ten temat oczywiście pojawiło się wiele plotek. Ponoć aktorka chciała założyć rodzinę, na co nie chciał zdecydować się Wojewódzki.

W 2018 roku ukazała się książka Kuby Wojewódzkiego "Nieautoryzowana autobiografia". Dziennikarz umieścił w niej również kilka zdań o byłej partnerce. Wojewódzki napisał, że Mucha "była jego najpiękniejszym dopełnieniem". Zdradził również, że to on załatwił jej rolę w popularnym serialu "M jak miłość".

"Co najzabawniejsze, w ogóle nie myślała o aktorstwie. Zaproponowałem jej, że zadzwonię do Ilony Łepkowskiej, która pisała wówczas nabierającą rozpędu sagę 'M jak miłość', z pytaniem, czy może znalazłaby coś dla Ani. Tak dla rozpędu i chwilowego zajęcia. Zgodziła się. Nigdy nie przypuszczałem, że z takim potencjałem wsiąknie w to na zawsze. Moja wina" - napisał Wojewódzki w swojej autobiografii.

Mucha w programie Wojewódzkiego

Zdjęcie Dla Wojewódzkiego związek z aktorką był jednym z pierwszych w trakcie medialnej kariery / Warda/AKPA / AKPA

W 2020 roku, w prowadzonym przez Wojewódzkiego programie "Sztuka łączenia" para wspominała początki ich relacji.

- Znalazłam się któregoś dnia na planie, z resztą skądinąd znanego tobie programu. Nagle poczułam, że to wszystko się dzieje. Te media, ten plan filmowy, te kamery. To jest w pewnym sensie mój świat - przyznała Mucha.

Wojewódzki przyznał, że Mucha była jedyną osobą, która nie przyjęła pracy w programie. Na to Mucha odparła:

- Ale wzięłam co innego - przyznała.

Tak teraz wygląda ich życie

Po rozstaniu Mucha i Wojewódzki zaczęli na nowo układać swoje życie, u boku nowych partnerów. W 2010 roku aktorka związała się z Marcelem Sorą, który pracuje przy produkcji programów telewizyjnych i filmów. Para doczekała się córki Stefanii i syna Teodora. W 2019 roku rozstali się, a Mucha związała się z Jakubem Wonsem.

Z kolei Kuba Wojewódzki ma na swoim koncie sporo związków i romansów, przez co zaczął uchodzić za łamacza serc. W ostatnim czasie jest związany z partnerką, której tożsamości nie zdradza. W tym roku zaskoczył informacją, że po raz pierwszy zostanie ojcem.

