Anna Mucha zwiedza Meksyk z ukochanym

Anna Mucha jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Gwiazda serialu "M jak Miłość" oprócz swojej pracy uwielbia podróżować.

Ostatnio wraz ze swoim partnerem Jakubem Wonsem wybrali się do Meksyku, gdzie obecnie zwiedzają ciekawe miejsca, smakują lokalnej kuchni, ale również uczestniczą w obchodach słynnego Dia de los Muertos, czyli Dnia Zmarłych.

Zdjęcie Anna Mucha i Jakub Wons są razem od 2019 roku / Andras Szilagyi/mwmedia / MWMedia

Zobacz również: Anna Mucha zatrzymana przez policję. Niespodziewany początek podróży po Meksyku

Reklama

Meksykańskie święto zmarłych. To czas radości i zabawy

Dia de los Muertos wywodzi się jeszcze z tradycji azteckiej i prawdopodobnie liczy nawet 3 tysiące lat. W Meksyku obchodzi się je 1 i 2 listopada, czyli w dniach, w których przypadają Wszystkich Świętych oraz Zaduszki. Jednakże Meksykanie zupełnie inaczej świętują ten dzień.

Meksykanie wierzą, że w Dia de los Muertos duchy zmarłych wracają do swoich domów, by odwiedzić rodzinę i przyjaciół. Bliscy zmarłych z radością wyczekują ich wizyty, wznosząc tradycyjne, przystrojone kwiatami i świecami ołtarze. Na cmentarzach odbywają się rodzinne imprezy, a na ulicach miast nie brakuje muzyki, tańców oraz kolorowych przebrań. Dla Meksykanów jest to radosny dzień, będący idealną okazją do hucznego świętowania.

Na ulicach Meksyku można spotkać wiele osób przebranych za śmierć. Jej symbolem jest kostucha La Calavera Catrina, czyli "pierwsza dama Meksyku" stworzona przez litografa José Guadalupe Posada. To arystokratka, w pięknej sukni i dużym kapeluszu z piórami. To właśnie tą postacią inspirowany jest słynny meksykański makijaż, który zaprezentowała na sobie Anna Mucha.

Zdjęcie Hucznie obchodzony w Meksyku Dzień Zmarłych przyciąga w to miejsce wielu turystów / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Anna Mucha i Katarzyna Cichopek szykują wspólny projekt? Fanom nie spodobał się ten pomysł

Anna Mucha pokazała się w tradycyjnym meksykańskim makijażu

Podróż Anny Muchy do Meksyku wypadła w czasie słynnego Dnia Zmarłych. Aktorka wraz z partnerem zdecydowali się wziąć udział w lokalnych obrzędach. Wszystko relacjonowała na swoim Instagramie. W najnowszym poście pokazała też swoje zdjęcia w tradycyjnym makijażu.

Pozdrowienia!!! I my wreszcie skusiliśmy się i także pomalowaliśmy sobie twarze. Tu wszędzie gra muzyka, ludzie tańczą na ulicy, jest parada, celebrują życie, ale przede wszystkim pamiętają o zmarłych: wznosząc ołtarzyki (przed domami, w restauracjach), składając duchom dary (jedzenie, picie, kwiaty, kadzidło... wszystko ma znaczenie) i tak, oczywiście, że turystyka zrobiła z tego jakiś rodzaj widowiska, ale zapewniam Was, że Meksykanie świętują z otwartymi ramionami.

Instagram Post Rozwiń

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anna Mucha: czasem zjadam nawet trzy desery naraz Newseria Lifestyle

Zobacz również: Jesienna Cichopek lansuje najnowsze trendy. Ten płaszcz to hit sezonu