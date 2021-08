Anna Mucha pozuje na sianie. Zdjęcie prosto z bali!

Darmowe wakacje na Bali? Anna Mucha znalazła na to sposób. Co prawda nie chodzi o wyjazd na egzotyczną wyspę, ale i tak emocje są gwarantowane.



Znana 41-letnia aktorka, którą w sieci obserwuje aż 878 tysięcy osób, po raz kolejny udowodniła, że ma do siebie dystans i nie brakuje jej kreatywności.



Gwiazda pochwaliła się efektami sesji zdjęciowej na sianie.



Fotki prosto z bali rozbawiły jej followersów!





Anna Mucha pozuje na bali

"Babie Lato" - opisała swoje zdjęcia Anna Mucha, a fani na Instagramie szybko zaczęli komentować jej post, nawiązując do tego, że artystka zapozowała do fotek na sianie.



"O Ania jest na bali , gdzie ta lazurowa woda", "wakacje na Bali" - zachwycali się nietypowym pomysłem aktorki.



Reklama

Instagram Post

Czytaj również:



Sylwia Grzeszczak cała na zielono!

Na Grenlandii spadł deszcz. To pierwsza taka sytuacja w historii



Zdjęcie Maryli Rodowicz obiegło sieć. "Nawet bym nie poznał "



Potrójne morderstwo w Opolu Lubelskim. Sprawiedliwość po 20 latach



Zobacz także: