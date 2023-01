Anna Popek dostała przykrą diagnozę. Lekarka ostrzegła ją w ostatniej chwili

Problemy zdrowotne Anny Popek

Anna Popek to dziennikarka i prezenterka, od wielu lat związana jest z Telewizją Polską i Polskim Radiem. Współprowadząca "Wielkich testów TVP" i audycji radiowej na temat zdrowia - "Leniwe przedpołudnie", obecnie czeka na swój upragniony dom, który jest w trakcie budowy. Mimo iż sprawy związane z projektem pochłaniają mnóstwo energii jak i pieniędzy, gwiazda robi wszystko, by w końcu móc wprowadzić się do swojego wymarzonego miejsca na Ziemi.

Natłok spraw i obowiązków, związanych nie tylko z budową, ale również pracą dziennikarki, która jest bardzo wymagająca pod względem wyglądu i autoprezentacji sprawiły, że celebrytka jakiś czas temu zaczęła skarżyć się na gorsze samopoczucie. Senność, brak energii, ciągłe zmęczenie towarzyszyły jej każdego dnia. Próbowała ratować się kawą, ale niestety ta nie dawała znacznej poprawy.

W końcu dziennikarka postanowiła zrobić badania, które miały na celu określenie jej stanu zdrowia.

Tak zaczyna rozwijać się cukrzyca. "Lekarka ostrzegła mnie"

Badania lekarskie, które wykonała Popek rozwiały wszelkie wątpliwości. Okazało się, że w przyszłości u prezenterki może rozwinąć się cukrzyca.

Moją czujność wzbudziły sytuacje, kiedy w ciągu dnia traciłam energię. Nagle robiłam się bardzo senna. Często musiałam ratować się kawą, co też nie działało w dłuższej perspektywie. Brakowało mi chęci do działania. Wtedy poszłam do lekarza. zdradziła Popek na łamach "Na żywo"

Lekarka ostrzegła ją przed konsekwencjami aktualnego stylu życia i zaleciła natychmiastową zmianę diety.

Od tamtej pory prezenterka dużo większą uwagę przykłada do dbania o zdrową dietę. Stara się, aby każdego dnia jej posiłki były urozmaicone i zbilansowane. Ponadto Popek, aby polepszyć swoje wyniki badań jak i samopoczucie zaczęła codziennie pić zakwas z buraków.

