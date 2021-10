Anna Wendzikowska zadebiutowała jako aktorka w 2001 roku. Brała udział w takich produkcjach jak: "M jak miłość", "Lokatorzy" czy "Na sygnale". Z kariery filmowej zrezygnowała na rzecz dziennikarstwa, lecz nie ukrywa, że jest nadal silnie związana z kinem. Była również uczestniczką 13. edycji programu "Taniec z gwiazdami".

Anna Wendzikowska jako Audrey Hepburn

Wendzikowska została zaproszona do najnowszego odcinka programu "Daj się wyczaić". Wcieliła się w nim w pięć kultowych aktorek filmowych. Jak zaznacza Jola Czaja, stylistka gwiazd i prowadząca program, sesja jest wyjątkowa, ponieważ Anna jest dziennikarką filmową i na co dzień rozmawia z ludźmi filmu. Dlatego narratorem całego odcinka jest właśnie ona - opowiada o historii poszczególnych aktorek, które zainspirowały jej stylizacje.

Jako pierwsza zaprezentowana została metamorfoza wzorowana na Audrey Hepburn, brytyjskiej gwieździe kina oraz działaczce społecznej. Jak zaznacza Ania Wendzikowska: "Audrey Hepburn to w zasadzie nie aktorka, a ikona". American Film Institute umieścił ją na trzecim miejscu listy najpopularniejszych aktorek wszech czasów. Najbardziej znane filmy z jej udziałem to: "Śniadanie u Tiffany'ego", "Rzymskie Wakacje" czy "My Fair Lady". Występowała przez 30 lat, a później oddała się w całości działalności charytatywnej.

Zdjęcie W pierwszej stylizacji Anna Wendzikowska wcieliła się w jedną z największych ikon kina - Audrey Hepburn / RBS Photo/Miłosz Rebeś / INTERIA.PL

Wendzikowska w stylizacji inspirowanej Marilyn Monroe z filmu "Mężczyźni Wolą Blondynki"

W drugiej stylizacji Wendzikowska zaprezentowała się w różowej sukience z wielką kokardą - jest to nawiązanie do jednego z najpopularniejszych filmów z udziałem Marilyn Monroe - "Mężczyźni wolą blondynki". Różowa peruka podkreśla kolorystykę sukienki, a fioletowa kokarda idealnie kontrastuje z całością. Prezenterka pozuje, wykonując charakterystyczne dla Marilyn gesty. Wygląda wyjątkowo zmysłowo!

Zdjęcie Dziennikarka pozuje na tle windy w charakterystycznej dla Marilyn Monroe sukni / RBS Photo/Miłosz Rebeś / INTERIA.PL

"Pretty woman" z Julią Roberts inspiracją kolejnego looku

Dziennikarka przedstawia Julię Roberts jako "kobietę instytucję" w Hollywood. Najbardziej znana, najbardziej utytułowana i popularna amerykańska aktorka została nagrodzona Oscarem. Najczęściej występowała w komediach romantycznych, jednak światową sławę przyniósł jej kultowy już film "Pretty woman", w którym występowała, mając zaledwie 24 lata. W sesji do tej stylizacji postawiono na miejski anturaż, który idealnie kontrastował z jaskrawo-malinową sukienką Anny. Ogromny czarny kapelusz podkreślił cały outfit i był kolejnym ukłonem w stronę najbardziej pamiętnej sceny z filmu "Pretty woman".

Zdjęcie Trzecia stylizacja nawiązywała do roli Julii Roberts w filmie "Pretty woman" / RBS Photo/Miłosz Rebeś / INTERIA.PL

Anna Wendzikowska pozuje w łóżku. Inspiracja Sarah Jessicą Parker

Tiulowa kreacja, delikatny makijaż i Sarah Jessica Parker - to najlepszy opis kolejnej stylizacji Anny Wendzikowskiej. Dziennikarka tak tłumaczy swój wybór: "Kocham Jessicę Parker, bo kocham 'Seks w wielkim mieście'". Opowiada, że robiąc wywiad z Parker, była bardziej zestresowana niż podczas wywiadu z Robertem De Niro. Aktorka była znana już wcześniej, jednak dopiero serial przyniósł jej tak dużą sławę. Anna Wendzikowska docenia gwiazdę również za spopularyzowanie mody na tiul, który dziennikarka uwielbia.



Zdjęcie Wendzikowska jest fanką tiulu i "Seksu w wielkim mieście" - dlatego postanowiła wcielić się w Sarah Jessicę Parker / RBS Photo/Miłosz Rebeś / INTERIA.PL

Prezenterka w samym ręczniku - ukłon w stronę Demi Moore

Jak wskazuje Wendzikowska, Demi to niezwykle piękna aktorka, która jest najbardziej znana z trzech rzeczy: małżeństwa z Brucem Wilisem, okładki dla magazynu "Vanity Fair, na której pozuje nago, będąc w siódmym miesiącu ciąży, oraz filmu "Striptiz", za który dostała bardzo wysokie wynagrodzenie - 12,5 mln dolarów. Zdjęcie przedstawia dziennikarkę tańczącą i jednocześnie suszącą włosy w samym ręczniku, podobnie jak Moore w filmie "Striptiz".

Zdjęcie Ostatnia stylizacja była wzorowana na Demi Moore z filmu "Striptiz" / RBS Photo/Miłosz Rebeś / INTERIA.PL

Jak mówi Wendzikowska, na planie charakteryzacyjnym panowała pozytywna atmosfera, a ona sama świetnie się bawiła.



Jak się wam podoba dobór kreacji?



