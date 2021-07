Antek Królikowski potwierdził ślub z Joanną Opozdą

Antek Królikowski do tej pory nie był zbyt stały w uczuciach. Spotykał się z wieloma pięknymi kobietami z muzycznej i filmowej branży, aż spotkał Joannę Opozdę.

To w niej zakochał się po uszy i chociaż para ma w swojej historii przerwę w związku, to postanowili dać sobie drugą szansę, która zaowocowała decyzją o zawarciu związku małżeńskiego!



Informacja początkowo była niepotwierdzona, Antek i Joasia uparcie milczeli na temat swojej przyszłości.



W końcu sekret Królikowskiego i Opozdy zdradził makijażysta, który wyjawił, że został poproszony o wykonanie makijażu ślubnego przez Asię Opozdę.



Teraz Antek Królikowski nie miał wyboru i sam przerwał milczenie. Potwierdził on krążące od pewnego czasu plotki, w bardzo romantyczny sposób.



Podczas festiwalu ku czci jego zmarłego ojca, Pawła Królikowskiego, powiedział on w pewnym momencie ze sceny:



"Chciałbym jeszcze tylko troszkę prywaty na koniec. Chciałem zadedykować tę piosenkę mojej narzeczonej, która ogląda nas teraz, ale nie może być z nami. Pozdrawiam Asiu, kocham cię, do zobaczenia, oglądaj nas, nie śmiej się ze mnie za bardzo, będę się starał" - powiedział Antek Królikowski przed wykonać piosenkę "Ach te baby".

Trzeba przyznać, że aktor wybrał jednocześnie romantyczny, a zarazem zabawny sposób ogłoszenia radosnej nowiny! Z pewnością przypadł on do gustu jego ukochanej, Joannie.



Zastanawiające jest jednak, dlaczego to piękna aktorka milczy na ten temat. Jedynie zdradziła niechcący zdjęciem i nagraniami, że obchodziła już wieczór panieński. Jaki jest tego powód?



Może przyszła panna młoda chce zachować jak najwięcej takich chwil tylko dla siebie? O tym jednak wie tylko ona!





