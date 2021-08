Blanka Lipińska kocha wakacje w luksusie

Blanka Lipińska kocha podróżować. Zwiedzanie nowych miejsc daje jej wiele radości i jest motywacją do dalszej pracy. W swoich mediach społecznościowych gwiazda chętnie pokazuje, jakie miejsca na całym świecie udało jej się zwiedzić.

Podczas takich podróży pisarka nie szczędzi pieniędzy, na które sama ciężko pracuje, na luksusy.



Uwielbia mieszkać w drogich hotelach i rezydencjach, nie brakuje także wystawnych kolacji i czasu spędzonego z przyjaciółmi na dobrej zabawie.



Tak było i tym razem, gdy gwiazda wybrała się do Monako, gdzie spędziła czas między innymi z Natalią Siwiec i jej mężem.



Na swoich nagraniach i zdjęciach Blanka pokazywała w jakim luksusie spędzają wolne chwile, ale teraz nadszedł czas pożegnania się z piękną przygodą.



Blanka wróciła już do Polski i z tej okazji opublikowała wpis pod zdjęciem, do którego pozuje w kusej, czarnej sukience.



"To były zbyt krótkie wakacje. Zwłaszcza, że były jednymi z najbardziej zajebistych ever" - napisała rozgoryczona Blanka Lipińska.

Trzeba przyznać, że trudno nie zatęsknić za takim miejscem jak Monte-Carlo, bo na zdjęciu za Blanką rozpościera się bajeczny widok z tarasu.



