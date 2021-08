Blanka Lipińska zadała szyku!

Blanka Lipińska doczekała się sporego grona fanów dzięki swojej książce "365 dni" i od momentu wydania książki jej popularność przybiera na sile.

Na kolejne jej książki i ekranizacje czekają fani na całym świecie, a w mediach społecznościowych obecnie obserwuje ją 778 tysięcy internautów.



Jej obserwatorzy doceniają nie tylko jej twórczość, ale także i wygląd. Nie da się ukryć, że Blanka może pochwalić się niemal idealną sylwetką i często inspiruje swoje fanki do dbania o siebie i swoje ciało.



Tym razem pojawiła się na premierze filmu "The End" i zachwyciła zebranych, a wszystko za sprawą kreacji, jaką wybrała na tę okazję.



Blanka Lipińska wybrała piękną sukienkę w odcieniu ciemnej czerwieni, w której odsłoniła zgrabne, szczupłe nogi. Do tego dobrała minimalistyczne czarne sandałki na szpilce i kopertówkę w tym samym kolorze.



Prosta fryzura i dopracowany makijaż dopełniły stylizacji. Trzeba przyznać, że gwiazda wyglądała jak milion dolarów i to nie pierwszy raz!

Zdjęcie Czerwona sukienka doskonale współgrała z blond włosami Blanki Lipińskiej / Jarosław Antoniak / MWMedia

Zdjęcie Na premierze filmu Blanka Lipińska wyglądała olśniewająco / Niemiec / AKPA

