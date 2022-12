Brytyjska rodzina królewska potwierdziła swoje plany na święta. A co z Harrym i Meghan?

Powrót do świątecznej tradycji, ale bez Harry'ego i Meghan? Wszystko na to wskazuje. Brytyjska rodzina królewska potwierdziła, że pierwsze Boże Narodzenie bez królowej Elżbiety II spędzi w hrabstwie Norfolk. Na pewno pojawią się tam król Karol III wraz z królową Camillą oraz książę William i księżna Kate. A co z młodszym wnukiem niedawno zmarłej monarchini?

Zdjęcie Król Karol III i królowa Camilla powrócili do świątecznej tradycji / Max Mumby/Indigo / Contributor / Getty Images