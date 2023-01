Celia Jaunat Krychowiak jest francuską modelką oraz projektantką mody, a prywatnie również żoną polskiego piłkarza Grzegorza Krychowiaka.

Para poznała się we Francji, gdzie zawodnik przebywał na wypożyczeniu w zespole z Bordeaux. Jak wielokrotnie podkreślała modelka, była to miłość od pierwszego wejrzenia. "Urzekł mnie tym jak mówi. To sprawiło, że zwróciłam na niego uwagę" - zdradziła w jednym z wywiadów.

Para jest ze sobą już od ponad 10 lat. W 2017 roku piłkarz oświadczył się swojej ukochanej podczas wakacji na Bora-Bora, a dwa lata później para stanęła na ślubnym kobiercu.

Celia Jaunat chwali się perfekcyjną sylwetką. Nie zabrakło porównań do Anny Lewandowskiej

Celia Jaunat niezwykle aktywnie działa w mediach społecznościowych, pozostając w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Jej profil na Instagramie bacznie obserwuje ponad 176 tys. internautów. Modelka chętnie pokazuje swoją codzienność, nie stroniąc od publikowania zdjęć z mężem. Jest również modową inspiracją. Jej media społecznościowe pełne są idealnie dobranych stylizacji, które zachwycają internautki.

Francuska modelka jest również zapaloną miłośniczką zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej. Mimo iż żona polskiego piłkarza zawsze zachwycała zgrabną figurą, od pewnego czasu w mediach społecznościowych prezentuje jedno z najbardziej perfekcyjnych i wyrzeźbionych ciał.

"Jesteś moją motywacją"

Efekt ciężkich treningów nie uszedł uwadze internautów. Kiedy Celia Jaunat opublikowała kolejne zdjęcie, prezentujące efekty wyczerpującej pracy na siłowni w komentarzach zawrzało. Nie zabrakło porównań do Anny Lewandowskiej. "Lewandowska biednie wygląda przy tobie" - napisał jeden z internautów. "Boskie ciało", "Jesteś moją motywacją", "Pełen podziw" - wtórowali inni.

