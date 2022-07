Chloe Ferry chudnie na potęgę! Co za ciało!

Gwiazda "Geordie Shore", Chloe Ferry pokazała się w niezwykle seksownym wydaniu wraz z koleżankami Bethan i Amelią Hewitt w ekskluzywnym hotelu Ibiza Rocks.

Panie pojawiły się na imprezie zachwycając wyglądem, ale i tak wszystkie spojrzenia skierowane były na Chloe Ferry. Wszystko ze względu na jej talię! Gwiazda jakiś czas temu zaczęła intensywnie się odchudzać.

Proces gubienia zbędnych kilogramów trwa nadal, bo ilekroć celebrytka opublikuje nowe zdjęcie, tym jest na nim szczuplejsza.

Tym razem również można było odnieść wrażenie, że jest jej znacznie mniej. Na imprezie pojawiła się w pomarańczowym gorsecie, który jeszcze bardziej podkreślił jej obłędne kształty.

Uzupełniła stylizację ciemnymi okularami przeciwsłonecznymi i zaczesała do tyłu swoje długie blond włosy.

Później na jej profilu pojawiły się także zdjęcia w bikini. To na nich widać najlepiej, jak Chloe Ferry jeszcze schudła i trudno wyobrazić sobie ogrom pracy, jaki włożyła w to, by jej ciało właśnie tak wyglądało.

W komentarzach oczywiście nie zabrakło pochwał i zachwytów, od których jej fani nie potrafili się powstrzymać. Czy Chloe Ferry powiedziała już ostatnie słowo w kwestii odchudzania się? Wygląda na to, że nie!

