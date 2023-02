Spis treści: 01 Naczelna skandalistka Wielkiej Brytanii

Chloe Ferry słynie z tego, że chętnie odsłania swoje ciało. Naczelna skandalistka Wielkiej Brytanii tym razem postanowiła zaprezentować się w innej odsłonie i skupić na "detalach".

Takie ochłodzenie z pewnością przyda się tym publikacji zdjęć w mikroskopijnym bikini, które rozgrzały fanów do czerwoności.

Chloe Ferry jest jedną z najpopularniejszych celebrytek w Wielkiej Brytanii. Naczelna skandalistka dobrze wie, jak nieustannie znajdować się w centrum zainteresowania fanów.

Ferry stała się popularna po tym, jak wzięła udział w programie "Sun, Sex and Suspicious Parents". Kolejnym krokiem do sławy był udział w reality show "Georide Show", w którym pokazała na co ją stać.

Obecnie robi to głównie na swoim Instagramie, gdzie zgromadziła 3,8 mln internautów. Na swoim profilu publikuje zdjęcia z życia codziennego, wspomnienia z różnych wydarzeń, imprez czy podróży.

Wszystkie zdjęcia mają wspólny mianownik - Ferry wprost kocha eksponować swoje "zabójcze kształty". W tym celu chętnie publikuje zdjęcie w bikini i skąpych strojach. Celebrytka chętnie eksponuje zwłaszcza biust i talię osy.

Celebrytka w ostatnim czasie sporo schudła. Ferry zaznacza, że mimo diety i treningów postanowiła zrobić sobie operacje plastyczne. Płaski brzuch, biust i pośladki są ich efektem.

Chloe Ferry tym razem postanowiła zaprezentować się na Instagramie w innej odsłonie. Celebrytka opublikowała zdjęcia w sportowym stroju.

Sylwetkę klepsydry wyeksponowała w obcisłych leginsach i obcisłej, krótkiej, białej bluzie. Ten element garderoby wyeksponował biust celebrytki. Stylizację dopełnia czarna torba i sportowe buty. Nie zapomniała jednak o pełnym makijażu.

Celebrytka jak zawsze mogła liczyć na komplementy fanów.

"Nadal rządzisz",

"Niewiarygodne",

"Olśniewająca"

"Pięknie wyglądasz",

"Uwielbiam cię w takim wydaniu"

- komentowali internauci.

***