Chloe Ferry zachwyca w żółtym komplecie. „Po prostu wymiatasz”

Gwiazdy

Dołącz do nas:

Chloe Ferry doskonale wie, jak rozgrzać swoich fanów do czerwoności. Brytyjska skandalistka wiedzie dziś znacznie spokojniejsze życie niż jeszcze kilka lat temu. Nie oznacza to jednak, że ulubienica fanów reality show całkowicie usunęła się w cień! Chloe Ferry aktywnie działa w mediach społecznościowych. Regularnie publikuje na Instagramie odważna zdjęcia. Co pokazała tym razem?

Zdjęcie Chloe Ferry to znana, brytyjska skandalistka / Ian Lawrence / Getty Images