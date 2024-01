Spis treści: 01 Christina Aguilera i jej lata przemian na scenie

02 Christina Aguilera schudła prawie 20 kilogramów

03 Klucz do sukcesu okazał się niezwykle prosty

Christina Aguilera i jej lata przemian na scenie

Christina Aguilera gościła na ekranach telewizorów już jako dziecko w show "Mickey Mouse Club", jednak największą sławę zdobyła już jako dorosła wokalistka, podbijając światowe sceny debiutanckim albumem w 1999 roku.

Od tamtej pory niemal nie schodziła ze sceny przez długie lata, osiągając sukces za sukcesem. Aguilera sprzedała od 75 do 133 mln egzemplarzy swoich albumów i singli, a co za tym idzie - stała się jedną z najlepiej zarabiających gwiazd światowego show-biznesu.

Przez wszystkie lata kariery gwiazda przeszła wiele przemian - zarówno jej styl, wizerunek sceniczny i rodzaj muzyki. Fani przywykli do metamorfoz jakie serwowała im Christina.

Tak było i tym razem, gdy podczas występów w Las Vegas pokazała swoją odchudzoną sylwetkę, znów przypominając siebie sprzed 20 lat.

Christina Aguilera schudła prawie 20 kilogramów

Zdjęcie Na początku swojej kariery Christina Aguilera była niezwykle szczupła / Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot / East News

Gdy w 1999 roku Christina Aguilera wchodziła na muzyczną scenę, była niezwykle szczupła, a jej sylwetką inspirowały się nastolatki na całym świecie. Z czasem jednak zaczęło się to zmieniać.

Gwiazda przytyła i to na tyle znacznie, że trudno było nie zauważyć wyraźnej różnicy. W wywiadach piosenkarka zapewniała, że pokochała swoje nowe krągłości i nie przepada za byciem chudą.

Kiedy w 2008 roku powitała na świecie syna Maxa, obecnie 15-letniego, poddano ją kontroli pod kątem przyrostu masy ciała.

Dwa lata później zaczęła tracić na wadze ze względu na rolę w filmie Burlesque z 2010 roku, ale już w tym samym roku jej waga ponownie się wahała, gdy rozwodziła się z kompozytorem muzycznym Jordanem Bratmanem. Kolejna ciąża także wpłynęła na jej wahania wagi.

Zdjęcie W 2011 roku Christina Aguilera sporo przytyła / Craig Barritt / Contributor / Getty Images

Po ciążach gwiazda miała stosować niezwykle restrykcyjne, niezdrowe i wyniszczające diety, przyjmując ok. 1600 kalorii dziennie. W 2020 roku zaczęło się to jednak zmieniać i gwiazda po prostu zaangażowała się w zdrowe żywienie.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy Christina Aguilera postanowiła schudnąć prawie 20 kilogramów.

Klucz do sukcesu okazał się niezwykle prosty

Instagram Post Rozwiń

Christina Aguilera, by osiągnąć swój sylwetkowy cel, zrezygnowała ze słodkich przekąsek i je posiłki regularnie. Do tego, jak donosi "In Touch Weekly", gwiazda przepada za jogą, boksem, treningiem siłowym i odrobiną cardio.

Christina stara się ćwiczyć od dwóch do pięciu razy w tygodniu. To własnie zapewnia jej taką sylwetkę, jaką zaprezentowała w Las Vegas.

Obecna utrata wagi była długofalowa i przemyślana, w przeciwieństwie do poprzednich prób. Tym razem 43-letnia Christina Aguilera stawia na zdrowie i widać to na każdym kroku!

