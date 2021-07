Cindy Crawford: Najlepszą psychoterapią są kąpiele w jacuzzi

Cindy Crawford twierdzi, że jednym z jej głównych sposobów na to, by być w dobrej formie psychicznej, są kąpiele w jacuzzi. I to dwa razy dziennie! Wannę z hydromasażem ma zamontowaną przed domem, w miejscu, z którego roztacza się widok na Pacyfik.

Zdjęcie Od 2004 r. Cindy wraz ze swoim mężem oraz dziećmi, Kaią i Presleyem, mieszka w willi w kalifornijskim Malibu / East News