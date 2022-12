Phoenix Brown wzięła na warsztat stylizację Mel B z 1996 r. z teledysku do "Say you’ll be there", jej wizerunek z okładki albumu "Spice up your life" z 1997 r. oraz z plakatu do filmu "Spice World", również z 1997 r. Owoce sesji, a także filmik pokazujący kulisy jej realizacji, zobaczyć możemy na Instagramie Phoenix. Zdjęcia córki i matki są zestawione ze sobą.

Obserwatorzy 23-latki nie mogą wyjść ze zdumienia, jak bardzo obie są do siebie podobne. To, co powtarza się w stylizacjach, na każdej fotografii Phoenix, to burza loków i stroje odsłaniające brzuch - te elementy wyróżniały Mel B w dobie największych sukcesów Spice Girls.

Córka Mel B przebrała się za własną mamę! Co warto wiedzieć o Phoenix Brown?

Phoenix jest najstarszym z trojga dzieci "Scary Spice". Jej ojcem jest holenderski tancerz Jimmy Gulzar, który był mężem Mel B od 1998 do 2000 r. Rozwodząc się z nim, piosenkarka w ramach ugody zapłaciła mu 1,25 mln funtów.

W tym roku Phoenix wzięła udział w reality show "The Games", w którym z innymi celebrytami rywalizowała w konkurencjach lekkoatletycznych. Pokazała w nim swój sportowy talent, zajmując drugie miejsce i dostając srebrny medal. Debiut w show-biznesie Phoenix zaliczyła mając dwa lata, gdy pojawiła się w teledysku do piosenki "Lullaby" z repertuaru swojej mamy.

